Заммэра Москвы Ефимов: В Даниловском районе реорганизуют участок по программе КРТ

Posted 17 декабря, 20:11
Published 17 декабря, 20:11
Modified 17 декабря, 20:11
Updated 17 декабря, 20:11
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте столичного правительства.
Ефимов пояснил, что на участке, расположенном рядом с Москвой-рекой и улицей Мустая Карима, будет построен современный жилой комплекс. Инвестиции в проект составят 7,34 миллиарда рублей, а бюджетный эффект от его реализации составит около 41 миллиона рублей ежегодно. В результате будет создано около 80 рабочих мест в Даниловском районе, информирует mos.ru.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на участке будет построено 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первых этажах зданий разместятся магазины, кафе и другие предприятия сферы услуг. Придомовая территория будет благоустроена: появятся зоны для прогулок, спортивных занятий и отдыха, а также будут оборудованы дороги.
Программа комплексного развития территорий направлена на создание современных многофункциональных кварталов на неэффективно используемых землях. В настоящее время в Москве реализуется 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эти проекты осуществляются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.