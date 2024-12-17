Заммэра Москвы Ефимов: В Даниловском районе реорганизуют участок по программе КРТ

Ефимов пояснил, что на участке, расположенном рядом с Москвой-рекой и улицей Мустая Карима, будет построен современный жилой комплекс. Инвестиции в проект составят 7,34 миллиарда рублей, а бюджетный эффект от его реализации составит около 41 миллиона рублей ежегодно. В результате будет создано около 80 рабочих мест в Даниловском районе, информирует mos.ru.