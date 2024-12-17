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Posted 17 декабря, 07:44

Published 17 декабря, 07:44

Modified 17 декабря, 07:50

Updated 17 декабря, 07:50

Серьезное ДТП с пострадавшими случилось в Приморском крае

Жесткая авария с участием тремя авто случилась в Приморье — люди в больнице

17 декабря 2024, 07:44
Фото: 1MI.

Серьезное ДТП с пострадавшими случилось в Приморском крае

Сюжет
Травмы
Авария с тремя авто произошла в Уссурийске. Пострадали четыре человека. В ГАИ подчеркивают, что причина подобных аварий: несоблюдение очередности проезда.

Одним из наиболее серьёзных ДТП в Приморье стало столкновение в Уссурийске, где 45-летняя женщина на Honda HR-V проехала на красный свет и столкнулась с двумя другими автомобилями: Honda Shuttle и Toyota Aqua Hybrid.

Фото: prim_police

Травмы получили четыре человека, включая водителя и пассажира Honda HR-V, а также водитель и пассажир Honda Shuttle. Водитель Toyota Aqua Hybrid не пострадал.

Это происшествие еще раз подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения для предотвращения аварий, сообщают в краевой ГАИ.

Фото: prim_police

Госавтоинспекция Приморского края сообщает, что несоблюдение очередности проезда на перекрестках остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий в регионе. За прошедшие сутки было оформлено 56 автоаварий, из них 8 с пострадавшими. Погибших нет, но 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 107 транспортных средств.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморье.

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