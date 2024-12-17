Жесткая авария с участием тремя авто случилась в Приморье — люди в больнице

Госавтоинспекция Приморского края сообщает, что несоблюдение очередности проезда на перекрестках остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий в регионе. За прошедшие сутки было оформлено 56 автоаварий, из них 8 с пострадавшими. Погибших нет, но 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 107 транспортных средств.