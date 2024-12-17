Жесткая авария с участием тремя авто случилась в Приморье — люди в больнице

Posted 17 декабря, 07:44
Published 17 декабря, 07:44
Modified 17 декабря, 07:50
Updated 17 декабря, 07:50
Одним из наиболее серьёзных ДТП в Приморье стало столкновение в Уссурийске, где 45-летняя женщина на Honda HR-V проехала на красный свет и столкнулась с двумя другими автомобилями: Honda Shuttle и Toyota Aqua Hybrid.
Травмы получили четыре человека, включая водителя и пассажира Honda HR-V, а также водитель и пассажир Honda Shuttle. Водитель Toyota Aqua Hybrid не пострадал.
Это происшествие еще раз подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения для предотвращения аварий, сообщают в краевой ГАИ.
Госавтоинспекция Приморского края сообщает, что несоблюдение очередности проезда на перекрестках остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий в регионе. За прошедшие сутки было оформлено 56 автоаварий, из них 8 с пострадавшими. Погибших нет, но 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 107 транспортных средств.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморье.