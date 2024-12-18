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Posted 18 декабря, 10:53

Published 18 декабря, 10:53

Modified 18 декабря, 10:55

Updated 18 декабря, 10:55

Беспредел на вызове: водителя скорой пытались заставить убрать машину во Владивостоке

Беспредел на вызове: водителя скорой пытались заставить убрать машину во Владивостоке

18 декабря 2024, 10:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Житель Владивостока агрессивно повел себя по отношению к водителю скорой: мужчина требовал, чтобы машину убрали. Водитель в это время ждал врачей и уехать не мог. Инцидентом заинтересовались сотрудники полиции.

Во Владивостоке вновь произошел конфликт с машиной скорой помощи. На улице Толстого водитель машины скорой остановился у жилого дома, ожидая возвращения врачей. В это время к автомобилю подошел мужчина с требованием убрать машину. После отказа водителя разгорелся словесный конфликт. Видео поделились в сети.

Видео: dpskontrol_125rus.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись, на которой запечатлен словесный конфликт между водителем легкового автомобиля и водителем скорой медицинской помощи на улице Толстого.

В данный момент полицейские проводят проверку по факту инцидента, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято обоснованное и законное решение относительно дальнейших действий.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении на бригаду скорой помощи во Владивостоке.

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