Беспредел на вызове: водителя скорой пытались заставить убрать машину во Владивостоке

Во Владивостоке вновь произошел конфликт с машиной скорой помощи. На улице Толстого водитель машины скорой остановился у жилого дома, ожидая возвращения врачей. В это время к автомобилю подошел мужчина с требованием убрать машину. После отказа водителя разгорелся словесный конфликт. Видео поделились в сети.