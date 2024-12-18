Беспредел на вызове: водителя скорой пытались заставить убрать машину во Владивостоке

Posted 18 декабря, 10:53
Published 18 декабря, 10:53
Modified 18 декабря, 10:55
Updated 18 декабря, 10:55
Во Владивостоке вновь произошел конфликт с машиной скорой помощи. На улице Толстого водитель машины скорой остановился у жилого дома, ожидая возвращения врачей. В это время к автомобилю подошел мужчина с требованием убрать машину. После отказа водителя разгорелся словесный конфликт. Видео поделились в сети.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись, на которой запечатлен словесный конфликт между водителем легкового автомобиля и водителем скорой медицинской помощи на улице Толстого.
В данный момент полицейские проводят проверку по факту инцидента, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято обоснованное и законное решение относительно дальнейших действий.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении на бригаду скорой помощи во Владивостоке.