Дом вспыхнул рано утром: трагический пожар произошел в Приморском крае

Posted 18 декабря, 02:20
Published 18 декабря, 02:20
Modified 18 декабря, 02:22
Updated 18 декабря, 02:22
В Пластуне случился пожар с трагическим исходом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. В частном секторе загорелся дом, пламя охватило около 50 квадратных метров. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тело погибшего 64-летнего мужчины.
«В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчине пришлось выпрыгивать из автомобиля, который вспыхнул на ходу в дальневосточной столице.