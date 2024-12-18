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Posted 18 декабря, 02:20

Published 18 декабря, 02:20

Modified 18 декабря, 02:22

Updated 18 декабря, 02:22

Дом вспыхнул рано утром: трагический пожар произошел в Приморском крае

Дом вспыхнул рано утром: трагический пожар произошел в Приморском крае

18 декабря 2024, 02:20
Фото: mchs_vdk.
Сюжет
Пожар
В Тернейском районе случился пожар, который унес жизнь приморца. Коварное пламя не только испепелило жилище, но и погубило его владельца.

В Пластуне случился пожар с трагическим исходом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. В частном секторе загорелся дом, пламя охватило около 50 квадратных метров. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тело погибшего 64-летнего мужчины.

«В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчине пришлось выпрыгивать из автомобиля, который вспыхнул на ходу в дальневосточной столице.

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