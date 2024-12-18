«Домклик»: Приморский край вошел в топ-10 в РФ по выданной в 2024 году ипотеке

Кроме того, в топ-10 вошли республики Башкортостан и Татарстан, Свердловская и Ростовская области, а также Приморье. В этих регионах доля от общего объема выдач ипотечных займов по всей РФ колеблется в диапазоне от 3,7% до 2%. В денежном эквиваленте это соответствует суммам в пределах от 75,8 млрд рублей до 42,2 млрд рублей.