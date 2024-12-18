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Posted 18 декабря, 08:39

Published 18 декабря, 08:39

Modified 18 декабря, 08:39

Updated 18 декабря, 08:39

«Домклик»: Приморский край вошел в топ-10 в РФ по выданной в 2024 году ипотеке

«Домклик»: Приморский край вошел в топ-10 в РФ по выданной в 2024 году ипотеке

18 декабря 2024, 08:39
Фото: 1MI.
Как и ожидалось, Москва стала лидером рейтинга регионов РФ по объему выдач ипотечных кредитов за уходящий год. Эксперты «Домклик» опубликовали итоги исследования, в котором учтены сделки по ипотеке, проведенные в 2024 году по линии Сбербанка.

Проанализировав результаты, полученные за неполный 2024 год, специалисты выяснили, что рынок ипотечного кредитования демонстрирует максимальную активность и развитие именно в Москве. Объем кредитов на жилье, выданных в этом году в столице, в совокупности составляет 240,3 млрд рублей. В процентном соотношении это соответствует 11,6% от общего объема выдач по России, пишет newsnn.ru.

На втором и третьем месте находятся Подмосковье (191,2 млрд рублей, или 9,2% доли от общего объема выдач по стране) и Санкт-Петербург (119,8 млрд рублей, или 5,8%).

За самыми известными мегаполисами России следуют Краснодарский край (113 млрд рублей, или 5,4%) и Тюменская область (88,2 млрд рублей, или 4,2%).

Кроме того, в топ-10 вошли республики Башкортостан и Татарстан, Свердловская и Ростовская области, а также Приморье. В этих регионах доля от общего объема выдач ипотечных займов по всей РФ колеблется в диапазоне от 3,7% до 2%. В денежном эквиваленте это соответствует суммам в пределах от 75,8 млрд рублей до 42,2 млрд рублей.

Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году

Регион

Объем выдачи в 2024 году, млрд руб

Доля от объема выдач по РФ, %

Москва

240,3

11,6%

Московская область

191,2

9,2%

Санкт-Петербург

119,8

5,8%

Краснодарский край

113,0

5,4%

Тюменская область

88,2

4,2%

Свердловская область

75,8

3,7%

Республика Башкортостан

75,0

3,6%

Республика Татарстан

64,6

3,1%

Ростовская область

54,0

2,6%

Приморский край

42,2

2,0%

Ориентируясь на результаты исследования 2024 года, эксперты ожидают, что по всей РФ Сбербанк оформит жилищных кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей.

#Общество
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