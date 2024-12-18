Довели до отчаяния: жители Приморья пожалуются Путину на постоянные отключения света

Posted 18 декабря, 08:49
Published 18 декабря, 08:49
Modified 18 декабря, 08:51
Updated 18 декабря, 08:51
В декабре Надеждинский район вновь остался без электроэнергии после аварии. Это второй крупный «блэкаут» в муниципалитете за две недели и третий с начала октября, а от точечных отключений на постоянной основе страдают почти все поселения района.
О планах группы жителей района обратиться к Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 19 декабря рассказали новые медиа. Страдающие от постоянных отключений люди хотят попросить президента воздействовать на «Дальневосточную энергетическую компанию» (ДЭК) и «Дальневосточную распределительную компанию» (ДРСК). Обе входят в структуру «РусГидро» и отвечают за стабильность и качество электроснабжения в Приморье.
«С начала этого года в муниципалитете не прекращаются проблемы с энергоснабжением, а ситуация с каждым годом становится лишь хуже. Сами же жители отмечают, что за такое качество электроэнергии они платят бешеные деньги ДЭК, который по закону должен обеспечивать бесперебойную подачу энергии. И в ДЭК, и в ДРСК людей просто игнорируют, и, видимо, ждут, пока в районе „рванет“. Ну, вот и дождались — в четверг включаем телевизор», — сообщил телеграм-канал «Приморье Онлайн».
В последние месяцы Надеждинский район действительно столкнулся с серией отключений. 22–23 октября из-за ливней и сильного ветра без света остались село Тереховка и часть села Раздольное.
Всего месяц спустя, 27 ноября, после аварии на подстанции «Надеждинская» были обесточены поселок Новый, а также села Вольно-Надеждинское и Прохладное. В некоторые населенные пункты, включая поселок Соловей-Ключ, вернуть электричество удалось только спустя несколько дней. Брать на личный контроль пришлось губернатору Олегу Кожемяко.
Уже 11 декабря ситуация повторилась в другой части района — поселки Тавричанка, Девятый Вал, Рыбачий после аварии на подстанции Тавричанская остались без света с раннего утра и до вечера. И если октябрьский инцидент еще можно списать на непогоду (к которой инфраструктура района, тем не менее, каждый раз оказывается не готова — приморцы еще не забыли августовский коллапс), то ноябрьская и декабрьская аварии произошли без всякого «воздействия извне».
По большому счету речь идет о системном износе инфраструктуры. ДРСК регулярно отчитывается о проведении работ в рамках ремонтной программы, но вкладываемых компанией сил и средств, по нашему мнению, явно недостаточно. Так, еще в ноябре 2022 года компания сообщала об успешном завершении работ по «повышению надежности электроснабжения» сразу на нескольких подстанциях района, включая Надеждинскую, а также инфраструктуры Соловей-Ключа.
Да что далеко ходить — последний ремонт здесь завершился 19 ноября, ровно за неделю до глобального «блэкаута».
«За прошедшие 4 года ДРСК уже реализовала комплекс мер по повышению надёжности и качества электроснабжения потребителей Надеждинского района, включая строительство двух новых подстанций 35/6 кВ, что значительно усилило энергетическую инфраструктуру района», — утверждают энергетики.
Но аварий, на наш взгляд, становится только больше, что совсем не устраивает потребителей. Цифры в платежке лишь растут, а на качестве электроснабжения это не сказывается, передают новые медиа слова недовольных жителей муниципалитета. При этом попытки потребителей связаться с руководством ДРСК или ДЭК, которая на правах ресурсоснабжающей организации взимает солидную плату за свои услуги, ни к чему не приводят.
Людей буквально довели до состояния отчаяния. Если мы берем отдельные поселения и районы, а не только глобальные блэкауты, то без света в Надеждинском районе люди остаются каждый день. Об этом не пишут новостей, все уже привыкли к такому положению дел», — отмечает телеграм-инсайдер «ТОР».
Еще в январе 2021 года жители Надеждинского района запустили петицию на сайте Change.org. Тогда они жаловались на ежедневные отключения света минимум на полтора часа.
«Страдают в этой ситуации простые люди. При этом стоимость тарифов в платежке постоянно растет, а качество услуг нет», — отмечали авторы обращения.
В самом конце 2023 года на той же платформе появилась другая петиция — уже к чиновникам с требованием «выполнить обещания», в том числе «стабильное электроснабжение по ГОСТу».
Реакции ни в одном из случаев не последовало. Нынешнее обращение к Путину, считают новые медиа — первый признак острой социальной напряженности в Надеждинском районе, которая может быть чревата «проблемами» для ДЭК, как поставщика электроэнергии, и для ДРСК — как ее распределителя.
«Перебои в электроснабжении в районе спровоцированы хроническим недофинансированием инфраструктуры, которое, в свою очередь, можно назвать последовательной позицией ДЭК. Фактически компания самоустранилась от решения проблемы, оставив жителей целого района один на один с умирающим энергосетевым комплексом. Идеальная среда для взращивания будущих социальных кризисов.
Между тем, основная задача „прямых линий“ — не публичная репрезентация представителей власти, а получение актуального среза общественных настроений в среднесрочном периоде. И конкретно эта проблема находится не столько в зоне ответственности краевых властей, которые вопросом активно занимаются, сколько в плоскости корпоративного управления, без эффективности которого полное закрытие инфраструктурных „дефицитов“ не представляется возможным. Отсутствие же даже признаков готовности ДЭК даже к содействию в разрешении ситуации способна серьезно насторожить центр», — резюмируют авторы телеграм-канала «Эксперты Приморского края».