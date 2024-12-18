Довели до отчаяния: жители Приморья пожалуются Путину на постоянные отключения света

Уже 11 декабря ситуация повторилась в другой части района — поселки Тавричанка, Девятый Вал, Рыбачий после аварии на подстанции Тавричанская остались без света с раннего утра и до вечера. И если октябрьский инцидент еще можно списать на непогоду (к которой инфраструктура района, тем не менее, каждый раз оказывается не готова — приморцы еще не забыли августовский коллапс), то ноябрьская и декабрьская аварии произошли без всякого «воздействия извне».