«Единая Россия» в осеннюю сессию продолжила работу по поддержке бойцов СВО

Секретарь генерального совета «Единой России» акцентировал внимание на результатах недавно прошедшего XXII съезда, где президент России Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев определили ключевые задачи на ближайшее время, сообщает сайт ER.RU. Основное внимание уделено дальнейшей поддержке ветеранов боевых действий и их семей, особенно тех, кто утратил близких. В народную программу партии был добавлен новый раздел, акцентирующий внимание на совершенствовании действующего законодательства. Также президент подчеркнул важность активного участия всех партийных структур в реализации новых национальных проектов, в том числе в реализации программы по капремонту объектов образования. Также президент отметил необходимость участия ЕР в проектах по социальной газификации, улучшению общественных пространств и модернизации почтовых отделений.