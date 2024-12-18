«Единая Россия» в осеннюю сессию продолжила работу по поддержке бойцов СВО

Posted 18 декабря, 15:28
Published 18 декабря, 15:28
Modified 18 декабря, 15:29
Updated 18 декабря, 15:29
Секретарь генерального совета ЕР Владимир Якушев отметил, что благодаря инициативам партии было принято более 130 федеральных законов на эту тему.
Якушев сообщил, что на осенней сессии были одобрены предложения «Единой России» о запрете взимания исполнительских сборов с участников военной операции. Также был решен вопрос о предоставлении статуса ветеранов боевых действий работникам военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудникам МЧС, занимающимся разминированием в зоне СВО, информирует mkset.ru. Кроме того, были приняты инициативы о возможности жилищной регистрации военнослужащих, участвующих в СВО, на основании доверенности и о внеочередном получении жилья, если они воспитывают детей с инвалидностью.
К числу основных задач «Единой России» в рамках осенней сессии также относилась работа над федеральным бюджетом.
Секретарь генерального совета сообщил, что итоговый бюджет сбалансирован и соответствует стратегическим приоритетам. На реализацию пунктов народной программы ЕР выделено около 15 триллионов рублей. В том числе поправки партии обеспечили дополнительно 161,7 миллиарда рублей. Эти деньги направят на строительство школ и дорог, поддержку науки, развитие регионов и сельских территорий, создание инфраструктуры для детского отдыха и спорта, а также оказание помощи участникам СВО и их семьям.
В осеннюю сессию «Единой Россией» было представлено множество законодательных инициатив, включая предложения о введении дополнительных дней отпуска для супругов и родителей раненых участников специальной военной операции, а также меры, направленные на защиту прав временных работников и оптимизацию работы частных кадровых агентств.
Фракция «Единая Россия» в рамках этой сессии предложила 100 законопроектов, из которых 87 были приняты. Среди них 17 законов касаются поддержки участников специальной военной операции. В настоящее время 12 проектов находятся на стадии обсуждения. Владимир Якушев отметил, что впереди у партии много работы.
Секретарь генерального совета «Единой России» акцентировал внимание на результатах недавно прошедшего XXII съезда, где президент России Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев определили ключевые задачи на ближайшее время, сообщает сайт ER.RU. Основное внимание уделено дальнейшей поддержке ветеранов боевых действий и их семей, особенно тех, кто утратил близких. В народную программу партии был добавлен новый раздел, акцентирующий внимание на совершенствовании действующего законодательства. Также президент подчеркнул важность активного участия всех партийных структур в реализации новых национальных проектов, в том числе в реализации программы по капремонту объектов образования. Также президент отметил необходимость участия ЕР в проектах по социальной газификации, улучшению общественных пространств и модернизации почтовых отделений.