Фонд ОМС: Полисы обязательного медстрахования выданы 3,5 млн населения новых регионов

Буквально несколько дней назад российские власти согласовали алгоритм финансового обеспечения системы ОМС в новых регионах на 2025 год. В следующем году население новых регионов продолжит получать бесплатную медицинскую помощь, включая и высокотехнологичную, по базовой программе ОМС. Суммарный объем средств, выделенных на такие нужды из казны фонда, будет достигать более 58 миллиардов рублей.