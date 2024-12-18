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Posted 18 декабря, 09:00

Published 18 декабря, 09:00

Modified 18 декабря, 09:02

Updated 18 декабря, 09:02

Фонд ОМС: Полисы обязательного медстрахования выданы 3,5 млн населения новых регионов

Фонд ОМС: Полисы обязательного медстрахования выданы 3,5 млн населения новых регионов

18 декабря 2024, 09:00
Фото: 1MI.
Свыше 3,5 миллиона жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей оформили и получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования.

Соответствующее заявление сделал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин, который также отметил, что с момента внедрения цифровых полисов документами в таком формате уже обзавелись около 22 миллионов россиян, пишет newizv.ru.

Используя полис ОМС, население четырех новых регионов, наравне с остальными застрахованными россиянами, может бесплатно получать качественную медицинскую помощь как по месту жительства, так и по всей стране, включая предоставление высокотехнологичной медпомощи в клиниках федерального уровня.

Чтобы оформить полис ОМС, требуется посетить территориальный фонд ОМС, отделение МФЦ или дистанционного получить документ через портал «Госуслуги».

Буквально несколько дней назад российские власти согласовали алгоритм финансового обеспечения системы ОМС в новых регионах на 2025 год. В следующем году население новых регионов продолжит получать бесплатную медицинскую помощь, включая и высокотехнологичную, по базовой программе ОМС. Суммарный объем средств, выделенных на такие нужды из казны фонда, будет достигать более 58 миллиардов рублей.

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