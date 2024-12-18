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Posted 18 декабря, 03:29

Published 18 декабря, 03:29

Modified 18 декабря, 03:31

Updated 18 декабря, 03:31

Губернатор в деле: Олег Кожемяко исполняет мечты детей из Приморского края

Губернатор в деле: Олег Кожемяко исполняет мечты детей из Приморского края

18 декабря 2024, 03:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Спорт
Губернатор Приморья Олег Кожемяко вновь принял участие в всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая стала доброй традицией в регионе. Вместе с коллегами из правительства и регионального парламента глава края будет исполнять мечты детей в преддверии Нового года.

Каждый год члены правительства и депутаты Приморского края снимают с «Елки желаний» новогодние шарики, в которых находятся письма от детей с ограниченными возможностями, сирот, а также детей из семей участников специальной военной операции и с низким уровнем дохода.

Фото: Оксана Шишенко. Правительство Приморского края

В этом году губернатор снял четыре шарика, которые содержали желания юных приморцев. Среди мечт, о которых написали юные приморцы, оказалось послание 15-летнего Владислава. Мальчик хочет электрогитару, а его брат Михаил мечтает о самокате. Четырехлетняя Ольга из Арсеньева хочет увидеть океан и вулканы, а 13-летняя Наталья желает портативную колонку. Ее сестра Вероника хочет игрушечного щенка, а 10-летний Данил мечтает о шведской стенке для занятий спортом. Его брат Руслан очень хочет игрушку.

Олег Кожемяко заявил, что желания детей будут исполнены.

«Прежде всего, желаю ребятам успешно закончить учебную четверть, завершить год с хорошим настроением и набраться за праздники сил, чтобы в третьей четверти показать хорошие результаты и обрадовать своих отцов, которые сейчас находятся на фронте. Желаю заниматься активно спортом, особенно сейчас, когда есть возможность кататься на лыжах практически в любом населенном пункте. Мы создаем все условия, чтобы дети были здоровыми и крепкими. Обязательно слушайтесь своих родителей!» — сказал губернатор.

Планируется, что в этом году снять шарик с «Елки желаний» в стенах Правительства Приморья можно будет еще раз: в конце декабря в благотворительной акции примут участие руководители краевых органов исполнительной власти и главы муниципалитетов.

Фото: Оксана Шишенко. Правительство Приморского края

Стоит отметить, что акция существует с 2018 года и охватывает все регионы России, объединяя людей, готовых делать добрые дела. Президент России Владимир Путин также поддерживает эту инициативу и в этом году дал старт акции 5 декабря, сняв три шарика с пожеланиями детей из разных регионов страны.

Приморье активно участвует в этой акции, а помощь в организации мероприятий и доставке подарков оказывают волонтеры из регионального отделения движения «Движение первых». В 2023 году губернатор вместе с супругой исполнили мечты пятерых детей, а председатель правительства края помогла школьнице из Находки поехать на выставку «Россия» в столицу страны.

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