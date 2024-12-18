Губернатор в деле: Олег Кожемяко исполняет мечты детей из Приморского края

В этом году губернатор снял четыре шарика, которые содержали желания юных приморцев. Среди мечт, о которых написали юные приморцы, оказалось послание 15-летнего Владислава. Мальчик хочет электрогитару, а его брат Михаил мечтает о самокате. Четырехлетняя Ольга из Арсеньева хочет увидеть океан и вулканы, а 13-летняя Наталья желает портативную колонку. Ее сестра Вероника хочет игрушечного щенка, а 10-летний Данил мечтает о шведской стенке для занятий спортом. Его брат Руслан очень хочет игрушку.