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Posted 18 декабря, 06:14

Published 18 декабря, 06:14

Modified 18 декабря, 06:16

Updated 18 декабря, 06:16

Халатность обернулась смертью 4-х человек: экс-полицейские осуждены в Приморье

Халатность обернулась смертью 4-х человек: экс-полицейские осуждены в Приморье

18 декабря 2024, 06:14
Фото: prosecutor_pk.
Сюжет
Суд
В Приморском крае автомобилист, которого отпустили силовики, спровоцировал страшную аварию. Прокуратура намерена наказать сотрудников полиции по всей строгости.

В Кировском районе бывшие полицейские отпустили водителя, нарушившего ПДД, который стал виновником смертельной аварии, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, в июле 2022 года рулевой Toyota Camry ехал без водительского удостоверения. Силовики остановили мужчину, но решили отпустить его. В августе того же года автомобилист спровоцировал ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Еще один пострадавший выжил.

Сотрудников полиции, которые отпустили приморца, признали виновными в халатности к службе, которая повлекла по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц.

«Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года 6 месяцев», — отметили в пресс-службе ведомства.

Однако прокурор намерена обжаловать приговор в связи с чрезмерной мягкостью наказания. К слову, водителя «Камри» лишили свободы на 11 лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице произошла авария со смертельным исходом.

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