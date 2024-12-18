Халатность обернулась смертью 4-х человек: экс-полицейские осуждены в Приморье

Так, в июле 2022 года рулевой Toyota Camry ехал без водительского удостоверения. Силовики остановили мужчину, но решили отпустить его. В августе того же года автомобилист спровоцировал ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Еще один пострадавший выжил.