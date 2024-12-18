Халатность обернулась смертью 4-х человек: экс-полицейские осуждены в Приморье

Posted 18 декабря, 06:14
Published 18 декабря, 06:14
Modified 18 декабря, 06:16
Updated 18 декабря, 06:16
В Кировском районе бывшие полицейские отпустили водителя, нарушившего ПДД, который стал виновником смертельной аварии, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Так, в июле 2022 года рулевой Toyota Camry ехал без водительского удостоверения. Силовики остановили мужчину, но решили отпустить его. В августе того же года автомобилист спровоцировал ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Еще один пострадавший выжил.
Сотрудников полиции, которые отпустили приморца, признали виновными в халатности к службе, которая повлекла по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц.
«Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года 6 месяцев», — отметили в пресс-службе ведомства.
Однако прокурор намерена обжаловать приговор в связи с чрезмерной мягкостью наказания. К слову, водителя «Камри» лишили свободы на 11 лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице произошла авария со смертельным исходом.