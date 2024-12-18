Итоги года: 59 тысяч старых шин и 25 тысяч тонн мусора вывезено с улиц Владивостока

И это при том, что частенько ликвидированные стихийные свалки возобновляются: иным «предпринимателям» проще сбросить мусор, где попало, чем заплатить за его вывоз. Бригады «СГТ» и «Зелёного Владивостока» с печальным, но упорным постоянством убирают мусор с улиц Экипажной, Нефтеветки, из района Сахарного Ключа, улиц Балтийской, Находкинской, Радио, Пальчевского, 3-й Шоссейной и других.