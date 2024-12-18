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Posted 18 декабря, 07:49

Published 18 декабря, 07:49

Modified 18 декабря, 07:51

Updated 18 декабря, 07:51

Водитель внедорожника едва не спровоцировал лобовое ДТП в Приморском крае

«Камикадзе на пикапе»: автомобилист чуть не угробил семейную пару в Приморье — видео

18 декабря 2024, 07:49
Фото: vostokmedia.com.

Водитель внедорожника едва не спровоцировал лобовое ДТП в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
В Приморском крае чуть не случилась авария лоб в лоб. Однако внимательность водителя уберегла семейную пару от трагедии, которую мог учудить беспечный ездок на пикапе.

В пригороде Уссурийска рулевой пикапа пошел на таран. Водитель вылетел на встречку, вероятно, чтобы обогнать машины, не взирая на сплошную линию. И автомобилиста не смутило наличие транспорта на противоположной полосе.

Горе-водитель мог угробить не только себя, но семейную пару, отметили в новых медиа. К слову, подписчики соцсетей взволнованы, что же движет подобными «камикадзе» на дорогах?

Видео: chernosliv18.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жесткое столкновение произошло в дальневосточной столице. В результате происшествия легковушка превратилась в «кабриолет».

Машина без крыши, водитель с травмами: чудовищное ДТП случилось в Приморье — фото
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