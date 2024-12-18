«Камикадзе на пикапе»: автомобилист чуть не угробил семейную пару в Приморье — видео

Posted 18 декабря, 07:49
Published 18 декабря, 07:49
Modified 18 декабря, 07:51
Updated 18 декабря, 07:51
В пригороде Уссурийска рулевой пикапа пошел на таран. Водитель вылетел на встречку, вероятно, чтобы обогнать машины, не взирая на сплошную линию. И автомобилиста не смутило наличие транспорта на противоположной полосе.
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