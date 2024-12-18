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Posted 18 декабря, 02:40

Published 18 декабря, 02:40

Modified 18 декабря, 02:42

Updated 18 декабря, 02:42

Комфорт цифровых технологий приносит «Ростелеком» в дома приморцев

Комфорт цифровых технологий приносит «Ростелеком» в дома приморцев

18 декабря 2024, 02:40
Фото: Ростелеком.
Сюжет
Интернет
Реклама. ПАО «Ростелеком». erid: LjN8KCnpE
Надёжную скоростную оптико-волоконную сеть строит по всему Приморскому краю компания «Ростелеком». Даже в отдаленных населённых пунктах жители края могут получить весь комплект цифровых услуг.
— Волоконно-оптическая сеть — это как рельсы, как железная дорога, которую проложили в отдалённый посёлок, — говорит Евгения Попова, директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала «Ростелекома». — Когда в тот или иной населённый пункт приходит магистральный канал, а с ним и возможность строительства распределительной оптической сети внутри населенных пунктов, сразу же открывается множество новых возможностей, в частности — доступ к информационным платформам, к онлайн-кинотеатру и телевидению и другим цифровым сервисам. Всё это наш абонент получает в комплексе и оплачивать может в одном окне, не скачивая десятки приложений.
Евгения ПоповаЕвгения Попова
Евгения Попова. Фото: «Ростелеком»

Высококачественная связь в современном мире стала необходимой составляющей жизни. Сегодня государство, стремясь облегчить жизнь своих граждан, дать им равные условия доступа ко всевозможным сервисам, внедряет все больше цифровых технологий. Чтобы записаться к врачу, нужна регистрация на госуслугах, в школах у детей — электронные дневники. И если доступа к этим сервисам нет, качество жизни человека снижается. В этом смысле «Ростелеком», стабильно ведущий работы по внедрению оптико-волоконной связи по всему Приморью, заботится о благополучии местных жителей.

— В зоне нашего внимания, — говорит Евгения Попова, — не только такие крупные точки притяжения ближайших лет, как Хасан или Арсеньев, где воплощаются в жизнь большие бизнес-проекты, но и небольшие населённые пункты, куда мы проводим оптическую сеть в том числе и по программам софинансирования. По этим проектам приходится проходить много этапов согласования проектов с разными муниципальными и краевыми службами, иногда приходится прокладывать линии связи даже через тайгу, словом, это действительно большая и трудоемкая работа. Но результат — доступность цифровых технологий, и, следовательно, повышение уровня жизни людей — стоит того.

В Приморском филиале «Ростелекома» подвели итоги 2024 года: в 16 городских округах и районах края подключены к оптике новые домохозяйства.

В этом году мы подключили посёлок Береговое, — рассказывает Евгения Попова, — села Утесное, Жариково, Фурманово, Щербаковка, Лиственная, Шекляево, Душкино. Также охватили оптикой пгт. Ярославский, посёлки Хрустальный и Подъяпольское и реализовали подключение новых адресных планов в Кавалерово, Аресеньеве, Лесозаводске. Мы продолжили развитие оптической инфраструктуры в крупных городах Приморского края таких как, Владивосток, Уссурийск, Артём, Большой Камень, Находка, Спасск-Дальний.

Львиная доля подключений домохозяйств в многоквартирном секторе, конечно, приходится на Владивосток, где в последние годы отмечается бурный рост строительства жилья. Мы зашли в 80% новостроек города со своей оптикой. Если же говорить о частном секторе, то это примерно две тысячи домохозяйств.

Фото: «Ростелеком»

Почему люди выбирают «Ростелеком» — особенно в больших городах, где есть конкуренция между провайдерами? Евгения Попова уверена: всё дело в том, что компания предоставляет услуги комплексно, собирая максимум сервисов в одном окне.

— Человек может получить доступ к максимально качественному контенту: интернету, онлайн-телевидению, мобильной связи и образовательным сервисам, — говорит она. — И очень удобно, что для всех сервисов используется один лицевой счет, платишь сразу и за все сервисы. Также в пакет услуг можно добавить несколько членов семьи, включая детей и пожилых родственников.

— А какие еще услуги «Ростелекома» пользуются популярностью у абонентов, помимо интернета?

— Видеосервис WINK — это самая популярная услуга и достойный продукт в линейке, — говорит Евгения Попова. — Мобильная связь, сервис «Книги» с подпиской «Литрес». Сервис «Лицей», причем не только для старших школьников, но и для младшеклассников.

В будущее Приморский филиал «Ростелекома» смотрит со спокойным оптимизмом.

— Мы будем продолжать идти в развитие оптической инфраструктуры Приморья, взаимодействовать с государством, и конечно, будем там, где активно развивается рынок строительства жилья, — говорит Евгения Попова.

#Новости#Общество#Владивосток#Интернет#Мобильная связь#Приморский край#Приморье
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