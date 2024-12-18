Комфорт цифровых технологий приносит «Ростелеком» в дома приморцев

— В зоне нашего внимания, — говорит Евгения Попова, — не только такие крупные точки притяжения ближайших лет, как Хасан или Арсеньев, где воплощаются в жизнь большие бизнес-проекты, но и небольшие населённые пункты, куда мы проводим оптическую сеть в том числе и по программам софинансирования. По этим проектам приходится проходить много этапов согласования проектов с разными муниципальными и краевыми службами, иногда приходится прокладывать линии связи даже через тайгу, словом, это действительно большая и трудоемкая работа. Но результат — доступность цифровых технологий, и, следовательно, повышение уровня жизни людей — стоит того.