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Posted 18 декабря, 01:12

Published 18 декабря, 01:12

Modified 18 декабря, 01:14

Updated 18 декабря, 01:14

На 20 процентов выросло производство тепличных овощей в Хабаровском крае

На 20 процентов выросло производство тепличных овощей в Хабаровском крае

18 декабря 2024, 01:12
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровском крае ежегодно растет объем производства тепличных овощей. За 5 лет объем увеличился в 1,5 раза — с 1,9 до 3 тысяч тонн. За 11 месяцев этого года собрали 3,2 тысячи тонн тепличных овощей, что на 20 процентов больше, чем годом ранее.
— Глава государства Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу по обеспечению продовольственной безопасности. С 2019 года сбор овощей в теплицах увеличен более чем на 50 процентов. На конец ноября наши предприятия произвели овощей больше, чем за весь прошлый год. Прогнозируем, что по итогу года выйдет порядка 3,5 тысячи тонн овощей, — сообщила начальник отдела инвестиций, развития экспорта и кадровой обеспеченности министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Светлана Кондрашова.

Она отметила, что увеличению объемов способствуют меры государственной поддержки. Так, в 2023 году на приобретение оборудования для тепличных комплексов предприятиям края оказана поддержка в размере 10,6 миллиона рублей. Новая техника позволила в этом году нарастить мощности и увеличить урожайность.

В 2024 году в регионе введена еще одна мера поддержки — на энергоносители. Субсидия позволяет возместить затраты на газ и электроэнергию, которые составляют большую часть расходов производителей. Сумма господдержки в этом году составила 30,8 миллиона рублей.

Добавим, что на сегодняшний день в Хабаровском крае действует пять крупных тепличных комплексов: 4 из них находятся в Хабаровске и Хабаровском районе. Это крестьянское (фермерское) хозяйство Виктора Буткова, японские теплицы «Джей Джи Си Эвергрин», «Аграрные технологии будущего», производство шампиньонов «Агродом ДВ». Единственным предприятием в северо-восточной части края является «Агрокомплекс „Восток“.

#Хабаровский край
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