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Posted 18 декабря, 16:40

Published 18 декабря, 16:40

Modified 18 декабря, 16:40

Updated 18 декабря, 16:40

Новые арт-токены от «Атомайз» дают цифровые права на прибыль от картин

Новые арт-токены от «Атомайз» дают цифровые права на прибыль от картин

18 декабря 2024, 16:40
Фото: 1MI.
В среду, 18 декабря, Т-Банк и «Атомайз» анонсировали запуск смарт-активов — инновационного направления инвестиционных инструментов, основанных на технологии блокчейн.

Благодаря использованию смарт-контрактов для автоматизации сделок появляется возможность создавать уникальные продукты, которых нет на традиционном рынке. Среди них — арт-токены, предоставляющие инвесторам цифровые права на доход от продажи произведений современных художников. Организацией показов и продажей предметов искусства занимается эмитент — галерея Sistema Gallery. Об этом пишет РБК.

В 2023 году платформа «Атомайз» уже выпускала арт-токены в формате гибридных цифровых прав (ГЦП). В рамках партнёрства «Интерроса» Владимира Потанина и Государственного Эрмитажа были токенизированы классические произведения школы Рафаэля XVI века: «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Это был первый в России полностью легальный выпуск ЦФА на предметы искусства в соответствии с законом о цифровых финансовых активах. Токены обращались на платформе «Атомайз».

Первые арт-токены были распроданы, а вырученные средства направлены на реставрацию картины Кранаха Старшего «Венера и Амур». Планируется также токенизировать этот шедевр, а на полученные средства восстановить уникальные предметы декора и китайское зеркало Екатерины II.

Анастасия Волкова, руководитель Sistema Gallery, отмечает, что в современном мире искусство перестало быть просто украшением интерьера, оно превратилось в полноценный инвестиционный актив. Она добавила, что цифровые финансовые активы, связанные с искусством, открывают новые перспективы для инвесторов.

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