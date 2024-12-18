Новые арт-токены от «Атомайз» дают цифровые права на прибыль от картин

В 2023 году платформа «Атомайз» уже выпускала арт-токены в формате гибридных цифровых прав (ГЦП). В рамках партнёрства «Интерроса» Владимира Потанина и Государственного Эрмитажа были токенизированы классические произведения школы Рафаэля XVI века: «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Это был первый в России полностью легальный выпуск ЦФА на предметы искусства в соответствии с законом о цифровых финансовых активах. Токены обращались на платформе «Атомайз».