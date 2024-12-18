Ну что, пингвин, поговорим: нелетающие птицы философствуют во Владивостоке

— Все это было непросто, — рассказали артисты. — Пластика пингвина и пластика человека сильно различаются, ты все время находишься по сути в зажатом состоянии, и потому даже голос звучит иначе. Мы находили свои варианты, как вжиться в пластику пингвинов, советовались с режиссером. С самых первых репетиций, когда станок еще не был готов, мы очерчивали периметр и не выходили за него. Вживались. А Полине очень помог тот факт, что в детстве она занималась хореографией.