Ну что, пингвин, поговорим: нелетающие птицы философствуют во Владивостоке

Posted 18 декабря, 05:56
Published 18 декабря, 05:56
Modified 18 декабря, 05:58
Updated 18 декабря, 05:58
Все театры Приморского края (да что там — всей страны) к новогодним праздникам готовят зимние сказки для детей. По традиции, из года в год и театр ТОФ обязательно в предновогодний репертуар включал зимнюю сказку. Но в этом году все немного иначе.
— Спектакль «У ковчега в 8» (6+) по пьесе Ульриха Хуба — для нас не совсем обычный, не совсем привычный, как, впрочем, и все спектакли, которые в последнее время мы ставим, — рассказал директор театра ТОФ Владимир Пятин. — Это еще один эксперимент. Надеемся, что удачный.
Произведение Ульриха Хуба очень популярно в театрах не только России, но и всего мира. Назвать его новогодней сказкой, наверное, нельзя, но льда и снега в спектакле будет достаточно — все же дело происходит в Антарктиде. Три неразлучных друга-пингвина вдруг узнают, что впереди — Великий Потоп. И что есть только два билета на Ноев ковчег.
— Пьесу нам предложил режиссёр постановки Виталий Дьяченко, — рассказала Мария Яковина, главный режиссёр театра ТОФ. — И мы решили, что это будет спектакль для семейного просмотра. Для детей и родителей. Возможно, после спектакля им найдется, о чем поговорить, на какие вопросы ответить. Ведь это очень важно.
Конечно, перед началом представления в фойе Дома офицеров, где проходят спектакли театра ТОФ, будет небольшой утренник — с Дедом Морозом, Снегурочкой, елкой. А вот в зрительном зале с ребятами будут говорить на темы не столько праздничные, сколько вечные.
— На мой взгляд, у нашей постановки нет никакой возрастной категории, — говорит актёр Георгий Черкезишвили, исполнитель роли пингвина Оу. — Каждый увидит что-то свое. Взрослый задумается о самоопределении, о том, во что он верит. А дети увидят историю трёх пингвинов, как они дружат, как ссорятся, как мирятся, как вместе решают проблемы…
Виталий Дьяченко поставил перед артистами, занятыми в спектакле (там всего четыре персонажа — три пингвина и голубка), непростую задачу. Павлу Сидорову, Дмитрию Сироте, Георгию Черкезишвили пришлось освоить пластику пингвинов, двигаться, как пингвины (да-да, руки, как крылья у этих птиц, по швам). А Полине Ширяевой, играющей голубку, пришлось освоить движение на пуантах! И все это — на небольшом участке сцены, на станке буквально три на два метра, к тому же наклонном. Да, все дело происходит на льдине — очень небольшой.
— Все это было непросто, — рассказали артисты. — Пластика пингвина и пластика человека сильно различаются, ты все время находишься по сути в зажатом состоянии, и потому даже голос звучит иначе. Мы находили свои варианты, как вжиться в пластику пингвинов, советовались с режиссером. С самых первых репетиций, когда станок еще не был готов, мы очерчивали периметр и не выходили за него. Вживались. А Полине очень помог тот факт, что в детстве она занималась хореографией.
Есть в спектакле и еще один — коллективный — персонаж. Музыканты. Но они непрофессиональные. Это также артисты театра ТОФ, которые играют на необычных инструментах — бутылках с водой, обрезках труб… Причем именно для этих инструментов и для непрофессионалов музыку к постановке написал Анатолий Файчук. И даже детально разобрал с артистами партитуру.
Вот так, под необычное звуковое сопровождение, идёт эта постановка, цель которой — поговорить со зрителем о главном.
— В наше время, когда не хватает нам любви и доброты, не хватает тёплых человеческих отношений, в театре появился этот спектакль, чтобы дать людям ощущения теплоты и любви, человеческого участия, — говорит Мария Яковина. — Наша постановка — это история про дружбу, про любовь.
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