Одна лучше другой: Новый год красиво врывается во Владивосток — видео

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где и за сколько можно купить главный новогодний фрукт в Приморском крае. Мы нашли абсолютно разные варианты. Кое-где их можно купить онлайн, а в некоторых магазинах можно и пощупать вкусный товар.