Одна лучше другой: Новый год красиво врывается во Владивосток — видео

Posted 18 декабря, 01:34
Published 18 декабря, 01:34
Modified 18 декабря, 01:36
Updated 18 декабря, 01:36
Наверняка многие приморцы уже чувствуют предновогоднюю суету, которая охватывает регион. Предприниматели «играют» на эмоциях потребителей и удваивают праздничный «вайб». Например, в краевой столице количество елок увеличивается с каждым днем. В некоторых районах хвойные «красотки» стоят практически на каждом углу.
«Еще три дерева установили около рядом стоящего магазина. А чуть дальше продают настоящие ели», — отметила горожанка.
Порой креативность дизайнеров действительно удивляет. Так, в одном из торговых центров замечена елка, которую посыпают искусственные снежинки. Изумительная инсталляция приковывает взгляды, спешащих по своим делам, жителей региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где и за сколько можно купить главный новогодний фрукт в Приморском крае. Мы нашли абсолютно разные варианты. Кое-где их можно купить онлайн, а в некоторых магазинах можно и пощупать вкусный товар.