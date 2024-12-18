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Posted 18 декабря, 01:34

Published 18 декабря, 01:34

Modified 18 декабря, 01:36

Updated 18 декабря, 01:36

Новогодние елки радуют глаз жителей Приморского края

Одна лучше другой: Новый год красиво врывается во Владивосток — видео

18 декабря 2024, 01:34
Фото: vostokmedia.com.

Новогодние елки радуют глаз жителей Приморского края

Сюжет
Новый год
Главный праздник уходящего года вот-вот наступит. А тематический декор, который появляется во Владивостоке, продолжает изумлять приморцев.

Наверняка многие приморцы уже чувствуют предновогоднюю суету, которая охватывает регион. Предприниматели «играют» на эмоциях потребителей и удваивают праздничный «вайб». Например, в краевой столице количество елок увеличивается с каждым днем. В некоторых районах хвойные «красотки» стоят практически на каждом углу.

«Еще три дерева установили около рядом стоящего магазина. А чуть дальше продают настоящие ели», — отметила горожанка.
Видео: vostokmedia.com.

Порой креативность дизайнеров действительно удивляет. Так, в одном из торговых центров замечена елка, которую посыпают искусственные снежинки. Изумительная инсталляция приковывает взгляды, спешащих по своим делам, жителей региона.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где и за сколько можно купить главный новогодний фрукт в Приморском крае. Мы нашли абсолютно разные варианты. Кое-где их можно купить онлайн, а в некоторых магазинах можно и пощупать вкусный товар.

Не забудьте про главный новогодний фрукт: где купить ананасы в Приморье?
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