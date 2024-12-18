Проблемы ТКО еженедельно обсуждают в координационном центре Правительства РФ

Согласно данным РЭО на октябрь 2024 года, 54,8% ТКО было отправлено на переработку, 13,7% — на утилизацию и обезвреживание, а 83,9% — на захоронение. В рамках реформы с 2019 года по октябрь 2024 года в России было построено 286 объектов для работы с ТКО: 146 — для переработки, 79 — для утилизации и обезвреживания, 23 — для размещения и 38 комплексных объектов. Также началось внедрение системы раздельного сбора отходов: число площадок для сбора увеличилось на 43%, а количество контейнеров — на 68%. Из них 154,8 тысячи контейнеров были приобретены благодаря мерам поддержки. Всего в стране организовано 200 тысяч площадок для раздельного накопления ТКО.