Проблемы ТКО еженедельно обсуждают в координационном центре Правительства РФ

Posted 18 декабря, 10:49
Published 18 декабря, 10:49
Modified 18 декабря, 10:49
Updated 18 декабря, 10:49
По информации Российского экологического оператора, недавние заседания штабов показали, что остается ряд нерешенных проблем. В основном они связаны с работой региональных операторов и недостаточной обеспеченностью мусоровозами и контейнерами. Об этом пишет 56orb.ru.
Пресс-служба РЭО также сообщила, что работа проводится по пяти основным направлениям: «Региональные операторы», «Обеспеченность спецтехникой», «Обеспеченность контейнерными площадками», «Обеспеченность контейнерами» и «Инфраструктура обращения». Кроме того, на еженедельных штабах участники отрасли, представители различных ведомств и РЭО обсуждают и уточняют рекомендации по улучшению системы обращения с ТКО в режиме реального времени. За последний месяц были предложены инициативы, которые уже начали реализовываться в виде новых нормативно-правовых актов.
С 2020 года регоператоры заметили, что затраты на перевозку ТКО увеличиваются на 20—30% быстрее, чем уровень инфляции. На заседании штаба было предложено решение данной проблемы — внести изменения в законодательство, регулирующее тарифные ставки, чтобы учесть выпадающие расходы операторов в ближайшем тарифном цикле. В настоящее время разрыв между ростом затрат и их отражением в тарифах может достигать двух лет.
Также необходимо, чтобы тарификация основывалась на информации, которая подается в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).
Кроме того, для контроля за вывозом отходов с контейнерных площадок регионам необходимо установить видеонаблюдение. В ноябре три региона начали экспериментальную реализацию этой инициативы.
Согласно данным РЭО на октябрь 2024 года, 54,8% ТКО было отправлено на переработку, 13,7% — на утилизацию и обезвреживание, а 83,9% — на захоронение. В рамках реформы с 2019 года по октябрь 2024 года в России было построено 286 объектов для работы с ТКО: 146 — для переработки, 79 — для утилизации и обезвреживания, 23 — для размещения и 38 комплексных объектов. Также началось внедрение системы раздельного сбора отходов: число площадок для сбора увеличилось на 43%, а количество контейнеров — на 68%. Из них 154,8 тысячи контейнеров были приобретены благодаря мерам поддержки. Всего в стране организовано 200 тысяч площадок для раздельного накопления ТКО.