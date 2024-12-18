«Прямая линия с президентом — индикатор проблем, которые есть в регионах» — эксперт

Posted 18 декабря, 04:09
Published 18 декабря, 04:09
Modified 18 декабря, 08:17
Updated 18 декабря, 08:17
В этом году прямая линия с Владимиром Путиным и большая пресс-конференция главы государства пройдут, как и годом ранее, в совмещённом формате. Президент ответит на вопросы россиян и представителей СМИ в четверг, 19 декабря. Начнётся мероприятие в 12:00 по московскому времени.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» будет транслироваться в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на страницах сообществ «Итоги года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
— Если смотреть с точки зрения конкретного субъекта федерации, то сама по себе прямая линия с президентом — это всегда индикатор наличия тех или иных проблем, которые есть в регионе и которые жители вскрывают или актуализируют с помощью обращений к главе государства. Однако, анализируя информационное поле Хабаровского края, мы не видим сейчас какого-либо всплеска активности по поводу проблем, которые ранее были неизвестны или замалчивались. Все проблемные ситуации, которые обсуждаются сегодня в регионе, отражены в Атласе27 — так называемом Атласе проблемных объектов Хабаровского края, созданном за последние полгода по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. Информация о болевых точках региона не просто собрана и систематизирована, по каждой проблеме сегодня уже ведётся работа. Поэтому вряд ли в этом плане от прямой линии можно ожидать каких-то сюрпризов, — считает политолог Павел Наливайко.
По мнению эксперта, гораздо больший интерес сегодня представляют вопросы, связанные с перспективами развития Хабаровского края.
— То направление развития, которое сейчас запущено в крае губернатором Дмитрием Демешиным, действительно перспективно с точки зрения экономического смысла — это и Хартия промышленного и технологического развития и суверенитета, и строительство делового центра Хабаровск-Сити, и реализация многих других инвестиционных проектов. Это те вещи, которые могут вывести регион на новый уровень развития и, соответственно, вызывают особый интерес в рамках прямой линии, — отметил политолог.
Напомним, что задать вопрос главе государства можно, позвонив на бесплатный номер 8-800-200-40-40, отправив СМС на номер 0-40-40, воспользовавшись формой на сайте moskva-putinu.ru, на страницах сообществ «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также с помощью специального мобильного приложения.
В 2023 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась более четырёх часов. За это время глава государства ответил на 67 вопросов. Всего их поступило более двух миллионов.