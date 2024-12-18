«Прямая линия с президентом — индикатор проблем, которые есть в регионах» — эксперт

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным и большая пресс-конференция главы государства пройдут, как и годом ранее, в совмещённом формате. Президент ответит на вопросы россиян и представителей СМИ в четверг, 19 декабря. Начнётся мероприятие в 12:00 по московскому времени.