Семьи с детьми в Хабаровском крае улучшают жилищные условия за счёт маткапитала

В настоящее время сумма регионального маткапитала составляет почти 250 тысяч рублей. Условием его получения является наличие регистрации по месту жительства в регионе и одобренное решение о предоставлении федерального материнского капитала. Кроме регионального маткапитала нацпроектом «Демография» предусмотрены и другие меры поддержки. В их числе: единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка.