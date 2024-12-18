Семьи с детьми в Хабаровском крае улучшают жилищные условия за счёт маткапитала

Posted 18 декабря, 08:23
Published 18 декабря, 08:23
Modified 18 декабря, 10:00
Updated 18 декабря, 10:00
За рождение в этом году второго ребенка родители получают региональный материнский капитал в размере 250 тысяч рублей. Он становится дополнением к федеральному маткапиталу, а вместе обе суммы позволяют улучшить жилищные условия.
Как рассказали в министерстве социальной защиты края, средствами маткапитала можно распорядиться по трем направлениям: на образование детей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов или на улучшение жилищных условий. Последнее — самое популярное.
— С начала года региональный маткапитал получили 2 222 семьи. Из них распорядились средствами — 2 214 семей. Возможностью улучшить свои жилищные условия воспользовались 1 523 семьи, а 691 семья направила деньги на образование детей, в том числе на оплату детского сада. Средства на выплаты поступают из двух источников: федерального и краевого бюджетов, — отметила начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки министерства социальной защиты края Ольга Кучаева.
Примером использования маткапитала стала семья Морозовых из Хабаровска. Ранее она приобрела квартиру на вторичном рынке и, получив регкапитал, внесла средства на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному кредиту.
— В 2022 году я стала мамой в первый раз, у нас родились очаровательные двойняшки. Очень была рада, узнав о том, что существует такая мера поддержки как региональный материнский капитал в Хабаровском крае. Это очень хорошая помощь родителям при создании семьи. Средства регкапитала наша семья направила именно на улучшение жилищных условий. Вместе с этим нам вручили подарки для новорождённых с предметами первой необходимости для малышей, которые облегчают заботу о ребенке для родителей после выписки из роддома, — рассказала Виолетта Морозова.
В настоящее время сумма регионального маткапитала составляет почти 250 тысяч рублей. Условием его получения является наличие регистрации по месту жительства в регионе и одобренное решение о предоставлении федерального материнского капитала. Кроме регионального маткапитала нацпроектом «Демография» предусмотрены и другие меры поддержки. В их числе: единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка.