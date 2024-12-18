Шалость не удалась: наглого автомобилиста снесли с дороги в Приморье — видео

Posted 18 декабря, 05:25
Published 18 декабря, 05:25
Modified 18 декабря, 05:27
Updated 18 декабря, 05:27
В Уссурийске на Пушкина произошло жесткое дорожное происшествие. Автомобилист решил не ждать, пока водитель, ехавший перед ним, решится на поворот на перекрестке. Более того, рулевой проигнорировал машину, которая двигалась с преимуществом по встречке. В результате наглого поступка транспорт приморца, спровоцировавшего аварию, протаранил один из участников движения.
Удар был настолько сильным, что малолитражка пролетела через бордюр. Ну и, как это обычно бывает, пострадали все, кто двигался на злосчастном перекрестке. Движение, судя по видео, слегка осложнилось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автоледи на высокой скорости врезалась сразу в несколько машин, который стояли около общественного заведения во Владивостоке.