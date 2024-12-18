Шалость не удалась: наглого автомобилиста снесли с дороги в Приморье — видео

В Уссурийске на Пушкина произошло жесткое дорожное происшествие. Автомобилист решил не ждать, пока водитель, ехавший перед ним, решится на поворот на перекрестке. Более того, рулевой проигнорировал машину, которая двигалась с преимуществом по встречке. В результате наглого поступка транспорт приморца, спровоцировавшего аварию, протаранил один из участников движения.