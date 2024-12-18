Срочно доставайте подштанники: сильные морозы ударят по всей территории Приморья

19 декабря погоду в Приморском крае будет определять гребень антициклона. Ночью осадков не ожидается, а днем на севере региона возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-запада, умеренный, а на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит от -12 до -33°C, а днем — от -2 до -15°C.