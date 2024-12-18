vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 09:20

Published 18 декабря, 09:20

Modified 18 декабря, 09:22

Updated 18 декабря, 09:22

До -33°C ночью и -15°C днем похолодает в Приморском крае

Срочно доставайте подштанники: сильные морозы ударят по всей территории Приморья

18 декабря 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney.

До -33°C ночью и -15°C днем похолодает в Приморском крае

Сюжет
Погода
Осадки и морозы снова бьют по Приморью. Днем на севере края возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью местами упадет до -33°C.

19 декабря погоду в Приморском крае будет определять гребень антициклона. Ночью осадков не ожидается, а днем на севере региона возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-запада, умеренный, а на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит от -12 до -33°C, а днем — от -2 до -15°C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Ночью температура ожидается в пределах -11…-13°C, днем — от -4 до -6°C.

В Уссурийске также небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер северный, умеренный. Температура ночью составит -21…-23°C, а днем — от -4 до -6°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного, а днем — умеренный. Ночью температура ожидается в пределах -11…-13°C, днем — от -2 до -4°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшее время в Приморье серьезно похолодает.

Нет времени расслабляться: трескучие морозы вернутся в Приморье после потепления
Узнать подробнее
Читайте также:
Туман и -5°С: чего ждать от погоды в четверг жителям Приморья?Готовимся: мороз до –27°С и снег накроют многие районы ПриморьяЦиклон и мороз до -24°C: чего ждать от погоды жителям Приморья?
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Приморский край#Осадки#Приморье#Антициклон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика