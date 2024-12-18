Срочно доставайте подштанники: сильные морозы ударят по всей территории Приморья

Posted 18 декабря, 09:20
Published 18 декабря, 09:20
Modified 18 декабря, 09:22
Updated 18 декабря, 09:22
19 декабря погоду в Приморском крае будет определять гребень антициклона. Ночью осадков не ожидается, а днем на севере региона возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-запада, умеренный, а на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит от -12 до -33°C, а днем — от -2 до -15°C.
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Ночью температура ожидается в пределах -11…-13°C, днем — от -4 до -6°C.
В Уссурийске также небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер северный, умеренный. Температура ночью составит -21…-23°C, а днем — от -4 до -6°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного, а днем — умеренный. Ночью температура ожидается в пределах -11…-13°C, днем — от -2 до -4°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшее время в Приморье серьезно похолодает.