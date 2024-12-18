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Posted 18 декабря, 08:14

Published 18 декабря, 08:14

Modified 18 декабря, 08:16

Updated 18 декабря, 08:16

Серьезная авария спровоцировала пробку на трассе в Приморье

Убитые в хлам машины и жуткая пробка: проезд по трассе осложняет ДТП в Приморье

18 декабря 2024, 08:14
Фото: 1MI.

Серьезная авария спровоцировала пробку на трассе в Приморье

Сюжет
Пробка
В Надеждинском районе Приморского края на трассе за мостом Седанка — Де-Фриз произошло серьезное ДТП с участием трех авто. В результате собралась внушительная пробка, сообщают очевидцы.

Пробка собралась на Дефризовской трассе в сторону Вольно-Надеждинского из-за ДТП.

Во Приморском крае на Дефризовской трассе в сторону Вольно-Надеждинского произошло серьезное ДТП, которое спровоцировало пробку.

Очевидцы сообщают, что за двадцать минут до происшествия на дороге стоял черный пикап с включенными аварийными огнями, за ним была видна фура. В результате в остановившиеся авто влетел еще один автомобиль.

Видео: dpskontrol_125rus.

Водителям рекомендуется проявлять осторожность и планировать маршрут заранее, чтобы избежать задержек.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трассу завалило булыжниками в Приморском крае.

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