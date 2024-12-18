Убитые в хлам машины и жуткая пробка: проезд по трассе осложняет ДТП в Приморье

Posted 18 декабря, 08:14
Published 18 декабря, 08:14
Modified 18 декабря, 08:16
Updated 18 декабря, 08:16
Пробка собралась на Дефризовской трассе в сторону Вольно-Надеждинского из-за ДТП.
Во Приморском крае на Дефризовской трассе в сторону Вольно-Надеждинского произошло серьезное ДТП, которое спровоцировало пробку.
Очевидцы сообщают, что за двадцать минут до происшествия на дороге стоял черный пикап с включенными аварийными огнями, за ним была видна фура. В результате в остановившиеся авто влетел еще один автомобиль.
Водителям рекомендуется проявлять осторожность и планировать маршрут заранее, чтобы избежать задержек.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трассу завалило булыжниками в Приморском крае.