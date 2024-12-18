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Posted 17 декабря, 23:29

Published 17 декабря, 23:29

Modified 17 декабря, 23:31

Updated 17 декабря, 23:31

Морозная погода установилась в Приморском крае

Ух, морозно: в Приморский край пришли настоящие холода

17 декабря 2024, 23:29
Фото: vostokmedia.com.

Морозная погода установилась в Приморском крае

Сюжет
Погода
Шутки в сторону, зима пришла в Приморье. Ночи по краю очень морозные — местами почти под минус 40 градусов по Цельсию.

По сообщениям Примгидромета, сегодня погоду в крае создаёт влияние холодной тропосферной ложбины. Снег прекратился и на всей территории Приморья — без осадков. Ветер традиционно северо-западный и столь же традиционно умеренный, на побережье до сильного. Ночью морозы трещат, а днём потрескивают — до -18°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер сильный, и потому -11°C будут ощущаться как почти -18 по Цельсию. Одевайтесь теплее!

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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