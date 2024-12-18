Ух, морозно: в Приморский край пришли настоящие холода

По сообщениям Примгидромета, сегодня погоду в крае создаёт влияние холодной тропосферной ложбины. Снег прекратился и на всей территории Приморья — без осадков. Ветер традиционно северо-западный и столь же традиционно умеренный, на побережье до сильного. Ночью морозы трещат, а днём потрескивают — до -18°C.