Ух, морозно: в Приморский край пришли настоящие холода

Posted 17 декабря, 23:29
Published 17 декабря, 23:29
Modified 17 декабря, 23:31
Updated 17 декабря, 23:31
По сообщениям Примгидромета, сегодня погоду в крае создаёт влияние холодной тропосферной ложбины. Снег прекратился и на всей территории Приморья — без осадков. Ветер традиционно северо-западный и столь же традиционно умеренный, на побережье до сильного. Ночью морозы трещат, а днём потрескивают — до -18°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер сильный, и потому -11°C будут ощущаться как почти -18 по Цельсию. Одевайтесь теплее!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где купить во Владивостоке напоминание о лете и тропиках.