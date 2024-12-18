В ТПП РФ прошла встреча предпринимателей с главой Минэкономразвития

Министр рассказал, что работа по снятию препятствий для доступа российской продукции на рынки других стран находится в центре внимания правительства. Министерство изучает ограничительные меры и договаривается с коллегами об их снятии. Только в текущем году ведомству удалось добиться либерализации для отечественных поставщиков более 30 торговых норм. Также Минэкономразвития смогло освободить российских экспортеров арматурного проката и катанки от защитной пошлины в Узбекистане, сохранить за бизнесом из России возможность продолжать поставки горячекатаного проката в Турцию, отстоять его право на адаптацию к новым требованиям в Азербайджане и Индии, а также добиться возврата пошлины на ввезенные во Вьетнам машинокомплекты для производства российских автомобилей.