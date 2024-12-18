В ТПП РФ прошла встреча предпринимателей с главой Минэкономразвития

Posted 18 декабря, 08:50
Published 18 декабря, 08:50
Modified 18 декабря, 08:50
Updated 18 декабря, 08:50
Главной темой было названо продвижение российского бизнеса на приоритетных внешних рынках. Участники мероприятия также обсудили роль деловых советов и зарубежной инфраструктуры.
Сейчас интересы членов ТПП РФ за рубежом в том или ином виде представлены в 31 государстве. Наиболее волнующей темой для предпринимателей, которые выходят на зарубежные рынки, стали расчеты, межбанковские операции и страхование грузов. Об этом сообщает портал gorod55.ru.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко рассказал, что деловой совет представляет собой дополнительный административный ресурс, который помогает предпринимателям и отстаивает их интересы в других странах. По его словам, наиболее активным направлением являются страны Евросоюза и СНГ, товарооборот с которыми превысил 100 миллиардов рублей. В этих государствах сформированы очень сильные деловые советы.
Максим Решетников на встрече отметил важность экспорта. Сейчас на него приходится 25% ВВП, а в ближайшие три года он обеспечит до 10% роста отечественной экономики.
Министр рассказал, что работа по снятию препятствий для доступа российской продукции на рынки других стран находится в центре внимания правительства. Министерство изучает ограничительные меры и договаривается с коллегами об их снятии. Только в текущем году ведомству удалось добиться либерализации для отечественных поставщиков более 30 торговых норм. Также Минэкономразвития смогло освободить российских экспортеров арматурного проката и катанки от защитной пошлины в Узбекистане, сохранить за бизнесом из России возможность продолжать поставки горячекатаного проката в Турцию, отстоять его право на адаптацию к новым требованиям в Азербайджане и Индии, а также добиться возврата пошлины на ввезенные во Вьетнам машинокомплекты для производства российских автомобилей.
На сегодняшний день работают 76 деловых советов по сотрудничеству с иностранными государствами. Они обслуживают членскую базу Торгово-промышленной палаты РФ из 54 тысяч предпринимателей.
Владимир Падалко сообщил, что они все работают в сфере ВЭД, а представители являются их инструментарием. Ни у одной общественной организации нет подобной инфраструктуры. Вице-президент ТПП РФ отметил, что она создавалась десятилетиями. Сегодня имеются такие же торгово-промышленные палаты за рубежом, с которыми у российской установлены договорные отношения.
Максим Решетников также подчеркнул, что сегодня наращивается инвестиционное сотрудничество с Турцией, ОАЭ и Саудовской Аравией, а с Бразилией налаживаются контакты в сфере науки, технологий и образования.