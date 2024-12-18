vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 07:20

Published 18 декабря, 07:20

Modified 18 декабря, 07:22

Updated 18 декабря, 07:22

Время пришло: что нужно успеть сделать с лицом этой зимой? — косметолог из Приморья

Время пришло: что нужно успеть сделать с лицом этой зимой? — косметолог из Приморья

18 декабря 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Косметолог из Приморского края рассказала, какие уходовые процедуры лучше делать в зимний период.

Зима в Приморском крае славится своей суровостью. Порой температуры понижаются до экстремальных значений. А владивостокские ветра могут выдуть душу из человека. Это, конечно же шутка, но без доли правды тут не обойтись. Погодные условия в регионе действительно доставляют массу неудобств, особенно девушкам, которые изо всех сил пытаются защитить свое лицо от жутких морозов.

Можно ли делать косметические процедуры в холодный период? Не навредят ли они коже? Об этом корреспондент «Восток-Медиа» поговорил с косметологом Елизаветой Пугачевой, которая рассказала о том, какие уходовые ритуалы лучше перенести на весну или лето.

По словам специалиста, жестких ограничений нет. Наоборот, есть процедуры, которые не рекомендуется делать в жаркий сезон. Например, пилинг. Его рекомендуется делать со второй половины сентября, когда регион почувствует легкое дыхание осени.

Если зимой вы планируете отдых в теплых краях или на горнолыжных курортах, где солнце наиболее активно из-за преломления лучей от снега, то лучше повременить с агрессивными процедурами, — пилингами, фотоомоложением, в том числе RF лифтинг.

«Такие процедуры рекомендуется делать за месяц или за две недели до отъезда к солнышку, в зависимости от агрессивности», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что когда солнце неактивно, кожа легче переносит удаление родинок, папиллом, а также пластические операции. Ведь когда жарко, риск воспалительных осложнений намного выше, отметила Елизавета.

Но косметолог подчеркнула, что любую процедуру необходимо делать у грамотного специалиста, который правильно подберет методику для определенного типа кожи в нужное время.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие косметические процедуры приморцы делают чаще всего.

ТОП-5 косметологических процедур, которые чаще всего делают жители Приморья — врач
Узнать подробнее
Читайте также:
«Апокалипсис» отменяется: яркое солнце вышло во Владивостоке — фотоСнег повалил над городом: настоящая зима началась во Владивостоке — видеоШнуруйте коньки: где покататься этой зимой во Владивостоке? — адреса
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Зима#Отпуск#Красота#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика