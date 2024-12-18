Время пришло: что нужно успеть сделать с лицом этой зимой? — косметолог из Приморья

Зима в Приморском крае славится своей суровостью. Порой температуры понижаются до экстремальных значений. А владивостокские ветра могут выдуть душу из человека. Это, конечно же шутка, но без доли правды тут не обойтись. Погодные условия в регионе действительно доставляют массу неудобств, особенно девушкам, которые изо всех сил пытаются защитить свое лицо от жутких морозов.