Время пришло: что нужно успеть сделать с лицом этой зимой? — косметолог из Приморья

Posted 18 декабря, 07:20
Published 18 декабря, 07:20
Modified 18 декабря, 07:22
Updated 18 декабря, 07:22
Зима в Приморском крае славится своей суровостью. Порой температуры понижаются до экстремальных значений. А владивостокские ветра могут выдуть душу из человека. Это, конечно же шутка, но без доли правды тут не обойтись. Погодные условия в регионе действительно доставляют массу неудобств, особенно девушкам, которые изо всех сил пытаются защитить свое лицо от жутких морозов.
Можно ли делать косметические процедуры в холодный период? Не навредят ли они коже? Об этом корреспондент «Восток-Медиа» поговорил с косметологом Елизаветой Пугачевой, которая рассказала о том, какие уходовые ритуалы лучше перенести на весну или лето.
По словам специалиста, жестких ограничений нет. Наоборот, есть процедуры, которые не рекомендуется делать в жаркий сезон. Например, пилинг. Его рекомендуется делать со второй половины сентября, когда регион почувствует легкое дыхание осени.
Если зимой вы планируете отдых в теплых краях или на горнолыжных курортах, где солнце наиболее активно из-за преломления лучей от снега, то лучше повременить с агрессивными процедурами, — пилингами, фотоомоложением, в том числе RF лифтинг.
«Такие процедуры рекомендуется делать за месяц или за две недели до отъезда к солнышку, в зависимости от агрессивности», — подчеркнул эксперт.
Стоит отметить, что когда солнце неактивно, кожа легче переносит удаление родинок, папиллом, а также пластические операции. Ведь когда жарко, риск воспалительных осложнений намного выше, отметила Елизавета.
Но косметолог подчеркнула, что любую процедуру необходимо делать у грамотного специалиста, который правильно подберет методику для определенного типа кожи в нужное время.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие косметические процедуры приморцы делают чаще всего.