Выпускник Всероссийского форума «ОстроVа» реализует проект «Твой доктор»

«У нас молодые люди мало проинформированы о диспансеризации и часто верят в разные медицинские мифы. В моей практике столько разных случаев, когда люди, прочитав что-то в интернете, применяют эти средства на практике. Худеют мочегонными средствами, огурцы прикладывают к болячкам. В своих видео я хочу рассказать о том, что диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний», — поделился Анвархон.