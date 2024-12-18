Выпускник Всероссийского форума «ОстроVа» реализует проект «Твой доктор»

Posted 18 декабря, 00:01
Published 18 декабря, 00:01
Modified 18 декабря, 00:01
Updated 18 декабря, 00:01
В ходе проекта «Твой доктор» планируется создание десяти информационных роликов о диспансеризации и разоблачение мифов медицинской тематики. Также будут проведены медицинские экспресс-обследования в Новом Уренгое для 100 молодых людей на молодёжных городских мероприятиях: врачи проведут тестирование на ВИЧ, измерят уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление. По итогам обследований медицинские специалисты будут давать рекомендации по дальнейшим шагам диспансеризации.
«У нас молодые люди мало проинформированы о диспансеризации и часто верят в разные медицинские мифы. В моей практике столько разных случаев, когда люди, прочитав что-то в интернете, применяют эти средства на практике. Худеют мочегонными средствами, огурцы прикладывают к болячкам. В своих видео я хочу рассказать о том, что диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний», — поделился Анвархон.
На Всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко представил молодым специалистам из медицинских вузов перспективы карьерного роста и пригласил медиков из других российских регионов работать на Сахалине и Курилах.
Так, и Анвархон Иномов после поездки на форум задумался о построение карьеры на Сахалине. На «ОстроVах» молодой человек принимал участие в направлении «Медицина», побывал в учреждениях здравоохранения, пообщался с коллегами, посмотрел на оборудование и работу врачей.
«Да, я получил предложение о работе и даже задумался о переезде. Возможно, всё решится в новом году», — добавляет доктор.
Напомним, что Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События прошёл в Южно-Сахалинске по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и в ходе реализации национального проекта «Образование». Участниками форума стали более 500 молодых людей от 14 до 35 лет из 74 регионов страны.
В этом году форуме «ОстроVа» восемь участников стали победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты по четырём номинациям: «Вклад в будущее», «Открывай страну», «Создавай возможности» и «Родные любимые». Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Сахалинской области.