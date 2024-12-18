«Я сегодня такое снял»: НЛО пролетело в небе над Приморьем? — видео

Posted 17 декабря, 23:28
Published 17 декабря, 23:28
Modified 17 декабря, 23:32
Updated 17 декабря, 23:32
Минувшей ночью житель Арсеньева снял неопознанный летающий объект. По словам очевидца, загадочный элемент был достаточно крупный. К сожалению, камера не передала в точности то, что удалось рассмотреть, отметил мужчина.
«Летело очень медленно, по форме круглое и большое», — заявил приморец.
Судя по кадрам, неизвестный корабль можно заметить благодаря мигающему огню.
Что именно попало на камеру изумленного горожанина? — пока остается загадкой.
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