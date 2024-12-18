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Posted 17 декабря, 23:28

Published 17 декабря, 23:28

Modified 17 декабря, 23:32

Updated 17 декабря, 23:32

Странный летающий объект попал на камеру жителя Приморского края

«Я сегодня такое снял»: НЛО пролетело в небе над Приморьем? — видео

17 декабря 2024, 23:28
Фото: Изображение Midjourney.

Странный летающий объект попал на камеру жителя Приморского края

Сюжет
Безопасность
В Арсеньеве мужчина запечатлел нечто удивительное. Приморец заявил, что ему удалось увидеть самое что ни на есть НЛО.

Минувшей ночью житель Арсеньева снял неопознанный летающий объект. По словам очевидца, загадочный элемент был достаточно крупный. К сожалению, камера не передала в точности то, что удалось рассмотреть, отметил мужчина.

«Летело очень медленно, по форме круглое и большое», — заявил приморец.

Судя по кадрам, неизвестный корабль можно заметить благодаря мигающему огню.

Видео: vostokmedia.com.

Что именно попало на камеру изумленного горожанина? — пока остается загадкой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что странное небо удивило владивостокцев. Желтый оттенок, который укрыл дальневосточную столицу, заставил понервничать некоторых местных жителей.

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