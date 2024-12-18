Замороженные лапы гималайского медведя пытались вывезти из Приморья в Северную Корею

Posted 18 декабря, 08:57
Published 18 декабря, 08:57
Modified 18 декабря, 08:59
Updated 18 декабря, 08:59
Сотрудники таможни Владивостока предотвратили попытку незаконного вывоза лап гималайского медведя.
Иностранец, вылетавший в Пхеньян, прошел через «зеленый» коридор. При проверке его багажа инспекторы обнаружили обмотанную черной пленкой коробку, внутри которой находились термопакеты с 12 замороженными лапами хищника.
Экспертиза подтвердила, что это фрагменты лап гималайского медведя, содержащие шкуру, шерсть и когти. Данный вид животных подпадает под действие Конвенции СИТЕС и может быть вывезен только при наличии пассажирской таможенной декларации и разрешительного документа от Росприроднадзора.
В связи с этим были возбуждены два административных дела по статьям 16.2 (недекларирование товаров) и 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений). Мужчине грозит штраф и возможная конфискация товара.
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