Замороженные лапы гималайского медведя пытались вывезти из Приморья в Северную Корею

Экспертиза подтвердила, что это фрагменты лап гималайского медведя, содержащие шкуру, шерсть и когти. Данный вид животных подпадает под действие Конвенции СИТЕС и может быть вывезен только при наличии пассажирской таможенной декларации и разрешительного документа от Росприроднадзора.