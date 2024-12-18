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Posted 18 декабря, 08:57

Published 18 декабря, 08:57

Modified 18 декабря, 08:59

Updated 18 декабря, 08:59

Таможенники Владивостока не позволили вывезти лапы гималайского медведя в КНДР

Замороженные лапы гималайского медведя пытались вывезти из Приморья в Северную Корею

18 декабря 2024, 08:57
Фото: 1MI.

Таможенники Владивостока не позволили вывезти лапы гималайского медведя в КНДР

Сюжет
Таможня
Иностранец, который должен был лететь из Владивостока в Пхеньян, попался на таможне. Его багаж не пропустили: мужчина пытался провезти лапы гималайского медведя.

Сотрудники таможни Владивостока предотвратили попытку незаконного вывоза лап гималайского медведя.

Иностранец, вылетавший в Пхеньян, прошел через «зеленый» коридор. При проверке его багажа инспекторы обнаружили обмотанную черной пленкой коробку, внутри которой находились термопакеты с 12 замороженными лапами хищника.

Фото: customs_rf

Экспертиза подтвердила, что это фрагменты лап гималайского медведя, содержащие шкуру, шерсть и когти. Данный вид животных подпадает под действие Конвенции СИТЕС и может быть вывезен только при наличии пассажирской таможенной декларации и разрешительного документа от Росприроднадзора.

Фото: customs_rf

В связи с этим были возбуждены два административных дела по статьям 16.2 (недекларирование товаров) и 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений). Мужчине грозит штраф и возможная конфискация товара.

Ранее «Восток-Медиа» писало о туристе, который попытался вывезти из Приморья стратегически важный товар, используя контрацептивы и банку из-под сгущёнки

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