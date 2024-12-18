Зелёная, знай своё место: рейды по незаконным ёлочным базарам идут во Владивостоке

Во Владивостоке проходят рейды по незаконным ёлочным базарам

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Чем ближе к новому году, тем чаще возникают на улицах Владивостока несанкционированные ёлочные базары. Заработать на продаже сезонного — очень-очень сезонного! — товара желающих много. А меж тем места для такой торговли в городе строго оговорены.

Поэтому, как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в краевом центре регулярно проходят рейды по выявлению несанкционированных елочных базаров и пресекают их работу. В рейдах участвуют — вместе со специалистами администрации Владивостока — сотрудники полиции и прокуратуры. Сегодня рейды прошли в Советском, Первомайском и Первореченском районах столицы ДФО. Елки вывезли с проспекта 100-летия Владивостока, 34, 58 — 60, 127-129, Спортивной, 5 и других адресов. Организаторы незаконных базаров — предприимчивые граждане, желающие сколотить «быстрые деньги» и не платить за право торговли на улицах города, привлечены к административной ответственности. Более сотни зеленых красавиц отправились на площадку для хранения. В отношении нарушителей полицией составлены протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Администрация Владивостока решительно пресекает попытки организовать стихийные рынки по продаже елок не только потому, что продавцы не платят налог. -Такая торговля организована прямо на газонах и пешеходных зонах, продавцы оставляют после себя мусор и ветки, — отметили в административно-территориальном управлении Первореченского района. В 2024 году во Владивостоке организовано 14 официальных ёлочных базаров, которые уже работают во всех районах города и будут работать до 31 декабря. Список адресов — на фото. Фото: vlc.ru Кроме того, торговать главным символом новогоднего праздника будут на территории стационарных предприятий. Важно знать, что для продажи елок еще есть и свободные адреса — можно заплатить и торговать спокойно, легально. Достаточно зайти на сайт администрации города в раздел «Управление развития предпринимательства и потребительского рынка» и ознакомиться с действующей схемой размещения НТО, подобрать себе место. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как хорошеет Владивосток к новому году. Одна лучше другой: Новый год красиво врывается во Владивосток — видео Узнать подробнее