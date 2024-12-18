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Posted 18 декабря, 09:37

Published 18 декабря, 09:37

Modified 18 декабря, 16:43

Updated 18 декабря, 16:43

Журналист из Владивостока застрял в огромной очереди перед пресс-конференцией

Журналист из Владивостока застрял в огромной очереди перед пресс-конференцией

18 декабря 2024, 09:37
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Пресс-конференция
19 декабря в Москве пройдёт пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина. Корреспондент «Восток-Медиа», отправшись туда, застрял во внушительной очереди накануне мероприятия.

Прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдут 19 декабря в Москве.

В этот день в Гостином дворе состоится совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина. Мероприятие будет транслироваться на федеральных телеканалах. Корреспондент «Восток-Медиа» находится в Москве и отправится на пресс-конференцию.

Накануне мероприятия, 18 декабря, для аккредитованных журналистов организовано ПЦР-тестирование в здании администрации президента.

Фото: vostokmedia.com

Уже с утра там собралась большая очередь журналистов, ожидавших своей очереди на тестирование.

Видео: vostokmedia.com.

Это мероприятие является традиционным и позволяет президенту подвести итоги года и ответить на вопросы граждан и журналистов.

Некоторые жители Приморья уже подготовили свои обращения. Инициативная группа из Надеждинского района пожалуется президенту на некачественное электроснабжение.

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