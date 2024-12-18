Журналист из Владивостока застрял в огромной очереди перед пресс-конференцией

В этот день в Гостином дворе состоится совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина. Мероприятие будет транслироваться на федеральных телеканалах. Корреспондент «Восток-Медиа» находится в Москве и отправится на пресс-конференцию.