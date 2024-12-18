Журналист из Владивостока застрял в огромной очереди перед пресс-конференцией

Posted 18 декабря, 09:37
Published 18 декабря, 09:37
Modified 18 декабря, 16:43
Updated 18 декабря, 16:43
Прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдут 19 декабря в Москве.
В этот день в Гостином дворе состоится совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина. Мероприятие будет транслироваться на федеральных телеканалах. Корреспондент «Восток-Медиа» находится в Москве и отправится на пресс-конференцию.
Накануне мероприятия, 18 декабря, для аккредитованных журналистов организовано ПЦР-тестирование в здании администрации президента.
Уже с утра там собралась большая очередь журналистов, ожидавших своей очереди на тестирование.
Это мероприятие является традиционным и позволяет президенту подвести итоги года и ответить на вопросы граждан и журналистов.
Некоторые жители Приморья уже подготовили свои обращения. Инициативная группа из Надеждинского района пожалуется президенту на некачественное электроснабжение.