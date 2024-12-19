«Ах, у ели злые волки»: горе-предприниматели наглеют во Владивостоке — видео

Posted 19 декабря, 00:15
Published 19 декабря, 00:15
Modified 19 декабря, 00:17
Updated 19 декабря, 00:17
Ведение бизнеса должно быть честным. Предпринимателям необходимо соблюдать правила и нормативы, которые установлены по всей стране, чтобы предоставлять качественные услуги своим клиентам.
Однако некоторые жители краевой столицы пренебрегают законами, сообщает пресс-служба прокуратуры. Так, приморцы, развернувшие незаконные продажи елок, вновь вернулись к работе «с тротуара». Они возобновили несанкционированную торговлю, несмотря на пресечение данной деятельности силовиками и сотрудниками надзорного ведомства. Но правоохранители снова занялись горе-предпринимателями.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке в районе Второй Речки изъяли более ста хвойных «красавиц».