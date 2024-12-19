«Ах, у ели злые волки»: горе-предприниматели наглеют во Владивостоке — видео

Однако некоторые жители краевой столицы пренебрегают законами, сообщает пресс-служба прокуратуры. Так, приморцы, развернувшие незаконные продажи елок, вновь вернулись к работе «с тротуара». Они возобновили несанкционированную торговлю, несмотря на пресечение данной деятельности силовиками и сотрудниками надзорного ведомства. Но правоохранители снова занялись горе-предпринимателями.