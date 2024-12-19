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Posted 19 декабря, 00:15

Published 19 декабря, 00:15

Modified 19 декабря, 00:17

Updated 19 декабря, 00:17

Нелегальные продажи елок возобновили наглые бизнесмены Владивостока

«Ах, у ели злые волки»: горе-предприниматели наглеют во Владивостоке — видео

19 декабря 2024, 00:15
Фото: vostokmedia.com.

Нелегальные продажи елок возобновили наглые бизнесмены Владивостока

Правоохранители борются с незаконными «торгашами» во Владивостоке. Но некоторые из них, судя по всему, идут наперекор представителям закона.

Ведение бизнеса должно быть честным. Предпринимателям необходимо соблюдать правила и нормативы, которые установлены по всей стране, чтобы предоставлять качественные услуги своим клиентам.

Однако некоторые жители краевой столицы пренебрегают законами, сообщает пресс-служба прокуратуры. Так, приморцы, развернувшие незаконные продажи елок, вновь вернулись к работе «с тротуара». Они возобновили несанкционированную торговлю, несмотря на пресечение данной деятельности силовиками и сотрудниками надзорного ведомства. Но правоохранители снова занялись горе-предпринимателями.

Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке в районе Второй Речки изъяли более ста хвойных «красавиц».

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