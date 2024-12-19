vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 04:59

Published 19 декабря, 04:59

Modified 19 декабря, 05:03

Updated 19 декабря, 05:03

Амурский тигр пострадал под колесами джипа в Приморском крае

Амурский тигр пострадал под колесами джипа в Приморском крае

19 декабря 2024, 04:59
Фото: prim_police.
Женщина ехала по трассе поздно вечером, когда прямо перед ее авто появился тигр. Хищник пострадал от удара.

Сотрудники полиции Приморья начали проверку по факту ДТП с участием амурского тигра, которое произошло на 155 километре автодороги «Артём — Находка — порт Восточный». Водитель иномарки, 34-летняя женщина, ехала из Находки в сторону микрорайона Врангель, когда тигр неожиданно выпрыгнул на проезжую часть. В результате столкновения животное погибло на месте, а женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и охотнадзора. По предварительным данным, водитель не успела среагировать на появление хищника. В настоящее время правоохранительные органы изучают обстоятельства происшествия, чтобы установить все детали инцидента.

Специалисты отмечают, что поведение тигра может свидетельствовать о его болезни или травмах, так как он не проявлял страха перед людьми и автомобилями.

Полиция призывает жителей быть внимательными при передвижении по дорогам в районах, где могут встречаться дикие животные, и соблюдать осторожность в темное время суток.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что судьба тигра, который бродил вокруг поселка в Приморье, решилась.

Разрешение на отлов получено: решена судьба тигра, бродящего вблизи села Барабаш
Узнать подробнее
#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика