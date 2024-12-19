Амурский тигр пострадал под колесами джипа в Приморском крае

Posted 19 декабря, 04:59
Published 19 декабря, 04:59
Modified 19 декабря, 05:03
Updated 19 декабря, 05:03
Сотрудники полиции Приморья начали проверку по факту ДТП с участием амурского тигра, которое произошло на 155 километре автодороги «Артём — Находка — порт Восточный». Водитель иномарки, 34-летняя женщина, ехала из Находки в сторону микрорайона Врангель, когда тигр неожиданно выпрыгнул на проезжую часть. В результате столкновения животное погибло на месте, а женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и охотнадзора. По предварительным данным, водитель не успела среагировать на появление хищника. В настоящее время правоохранительные органы изучают обстоятельства происшествия, чтобы установить все детали инцидента.
Специалисты отмечают, что поведение тигра может свидетельствовать о его болезни или травмах, так как он не проявлял страха перед людьми и автомобилями.
Полиция призывает жителей быть внимательными при передвижении по дорогам в районах, где могут встречаться дикие животные, и соблюдать осторожность в темное время суток.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что судьба тигра, который бродил вокруг поселка в Приморье, решилась.