Амурский тигр пострадал под колесами джипа в Приморском крае

Сотрудники полиции Приморья начали проверку по факту ДТП с участием амурского тигра, которое произошло на 155 километре автодороги «Артём — Находка — порт Восточный». Водитель иномарки, 34-летняя женщина, ехала из Находки в сторону микрорайона Врангель, когда тигр неожиданно выпрыгнул на проезжую часть. В результате столкновения животное погибло на месте, а женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.