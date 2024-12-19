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Posted 19 декабря, 02:59

Published 19 декабря, 02:59

Modified 19 декабря, 03:01

Updated 19 декабря, 03:01

Бессимптомно растет годами: огромная опухоль давила на мозг женщины в Приморье

Бессимптомно растет годами: огромная опухоль давила на мозг женщины в Приморье

19 декабря 2024, 02:59
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Коронавирус
Жительница Дуная страдала от сильных болей несколько месяцев. Когда врачи узнали причину, пациентку направили во Владивосток на операцию.

Жительница Дуная долгое время терпела головные боли, сообщает пресс-служба МСЧ №100. Три месяца назад женщину привезли к участковому врачу родственники. Однако приморцы решили не обследовать пациентку в стационаре, несмотря на предложение медика.

Когда близкие поняли, что состояние больной ухудшается, они решили обратиться в медсанчасть. Специалисты предположили, что у женщины инсульт, но диагноз не подтвердился. Невролог направила пациентку на магниторезонансную томографию, которая показала, что головные боли вызывала огромная доброкачественная опухоль, — менингиома.

«Зачастую заболевание может протекать бессимптомно годами, а первым его проявлением в большинстве случаев становится головная боль. Она так же не носит специфического характера и чаще всего представляется больному как тупая, ноющая, распирающая, разлитая боль в лобно-височной области с двух сторон в ночные и утренние часы», — подчеркнули в медорганизации.

Врачи незамедлительно связались с коллегами из Владивостока, после чего пациентку направили во нейрохирургическое отделение Краевой больницы. Там женщине удалят опухоль.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что врачи «перекроили» кишечник пациента, чтобы спасти его от осложнений после коронавируса в Приморском крае.

Некроз на фоне коронавируса: мужчине «перекроили» кишечник в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Инсульт#Приморский край#Коронавирус#Опухоль#Нейрохирургия
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