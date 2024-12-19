Бессимптомно растет годами: огромная опухоль давила на мозг женщины в Приморье

Posted 19 декабря, 02:59
Published 19 декабря, 02:59
Modified 19 декабря, 03:01
Updated 19 декабря, 03:01
Жительница Дуная долгое время терпела головные боли, сообщает пресс-служба МСЧ №100. Три месяца назад женщину привезли к участковому врачу родственники. Однако приморцы решили не обследовать пациентку в стационаре, несмотря на предложение медика.
Когда близкие поняли, что состояние больной ухудшается, они решили обратиться в медсанчасть. Специалисты предположили, что у женщины инсульт, но диагноз не подтвердился. Невролог направила пациентку на магниторезонансную томографию, которая показала, что головные боли вызывала огромная доброкачественная опухоль, — менингиома.
«Зачастую заболевание может протекать бессимптомно годами, а первым его проявлением в большинстве случаев становится головная боль. Она так же не носит специфического характера и чаще всего представляется больному как тупая, ноющая, распирающая, разлитая боль в лобно-височной области с двух сторон в ночные и утренние часы», — подчеркнули в медорганизации.
Врачи незамедлительно связались с коллегами из Владивостока, после чего пациентку направили во нейрохирургическое отделение Краевой больницы. Там женщине удалят опухоль.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что врачи «перекроили» кишечник пациента, чтобы спасти его от осложнений после коронавируса в Приморском крае.