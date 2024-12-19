Бессимптомно растет годами: огромная опухоль давила на мозг женщины в Приморье

Когда близкие поняли, что состояние больной ухудшается, они решили обратиться в медсанчасть. Специалисты предположили, что у женщины инсульт, но диагноз не подтвердился. Невролог направила пациентку на магниторезонансную томографию, которая показала, что головные боли вызывала огромная доброкачественная опухоль, — менингиома.