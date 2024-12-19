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Posted 19 декабря, 01:01

Published 19 декабря, 01:01

Modified 19 декабря, 01:03

Updated 19 декабря, 01:03

Без света больше суток: авария на электросетях произошла в муниципалитете Приморья

Без света больше суток: авария на электросетях произошла в муниципалитете Приморья

19 декабря 2024, 01:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Электричество
В Надеждинском районе часть домов остается без энергоснабжения больше суток. Прокуратура Приморского края вмешалась в аварийное отключение коммунальной услуги.

Прокуратура Приморского края заинтересовалась аварийным отключением электричества в Надеждинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

17 декабря из-за поломки на сетях свет пропал в Кипарисово-1 и Мирном. Затем энергоснабжение прекратилось в поселке Соловей Ключ и некоторых садоводческих некоммерческих организациях.

Профильная компания занимается восстановительными работами, но часть домов остается без света более суток, отметили в прокуратуре.

«В связи с нарушением максимально установленной 24-часовой продолжительности отключения в адрес электросетевой организации АО „ДРСК“ внесено представление, а также ответственное должностное лицо будет вызвано в прокуратуру района для возбуждения дела об административном правонарушении ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения коммунальной услугой)», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы отчаянно пытаются бороться с постоянными отключениями света.

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