Без света больше суток: авария на электросетях произошла в муниципалитете Приморья

Posted 19 декабря, 01:01
Published 19 декабря, 01:01
Modified 19 декабря, 01:03
Updated 19 декабря, 01:03
Прокуратура Приморского края заинтересовалась аварийным отключением электричества в Надеждинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
17 декабря из-за поломки на сетях свет пропал в Кипарисово-1 и Мирном. Затем энергоснабжение прекратилось в поселке Соловей Ключ и некоторых садоводческих некоммерческих организациях.
Профильная компания занимается восстановительными работами, но часть домов остается без света более суток, отметили в прокуратуре.
«В связи с нарушением максимально установленной 24-часовой продолжительности отключения в адрес электросетевой организации АО „ДРСК“ внесено представление, а также ответственное должностное лицо будет вызвано в прокуратуру района для возбуждения дела об административном правонарушении ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения коммунальной услугой)», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы отчаянно пытаются бороться с постоянными отключениями света.