«Чувствовал не страх, а уникальность»: темное прошлое силовика из Приморья

Получается, для подавляющего большинства эмо было лишь этапом взросления. Никто из наших собеседников не придерживается тех взглядов, которые были им близки 17 лет назад. Судя по всему, субкультуры — это тренд. Не исключено, что ныне популярное движение квадробинг не несет страшных последствий. Хотя, как считают специалисты, все зависит от ситуации. Иногда стоит обратить внимание на поведение ребенка, чтобы не упустить важных деталей.