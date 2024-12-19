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Posted 19 декабря, 05:59

Published 19 декабря, 05:59

Modified 19 декабря, 06:01

Updated 19 декабря, 06:01

Почему эмо стало популярным движением? — мнения жителей Приморского края

«Чувствовал не страх, а уникальность»: темное прошлое силовика из Приморья

19 декабря 2024, 05:59
Фото: 1MI.

Почему эмо стало популярным движением? — мнения жителей Приморского края

Сюжет
Дети
19 декабря поклонники некогда популярной в стране субкультуры отмечают особенный день — День Эмо. Корреспондент «Восток-Медиа» пообщался с бывшими неформалами из Приморского края, которые росли в том самом 2007 году.

Вообще данное направление зародилось в 1980-х годах в Америке. Приверженцы данной культуры фанатели от таких групп, как My Chemical Romance и Fall Out Boy. В 21 веке челкастая мода и депрессивные образы пришли и в Россию.

«Верните мой 2007» — не просто легендарная фраза, а самый что ни на есть «щелчок» в прошлое. Именно в это время в регионах страны зарождалось черно-розовое движение, которое внезапно полюбило немецкий язык из-за молодой поп-группы Tokio Hotel из Германии.

Почему данная субкультура стала невероятно популярной? Чем руководствовались эмо-киды? Корреспондент «Восток-Медиа» попытался разузнать у жителей Приморского края, как эмо захватило молодежь почти 20 лет назад?

Фото: 1MI

Александру (имя изменено по просьбе героя публикации — прим. ред.) 34 года, сегодня он муж, отец и сотрудник силовых структур. Сложно поверить, что в 2007 году у него были длинные черные волосы, а гардероб мужчины состоял из уж очень провокационных нарядов для провинциального городка.

«Я решил стать эмо потому что это было трендом. Тогда „челкастые“ захватили просторы интернета, а быть не таким, как все, считалось круто. Мой внешний вид дорого мне обходился. Гопота караулила почти каждую неделю. Но когда они меня окружали, я не чувствовал страха, я думал только о том, что я особенный», — поведал приморец.

Сейчас мужчина вспоминает подростковую жизнь с улыбкой. Молодость дана для того, чтобы учиться жить, считает собеседник. Сегодня для него данная субкультура не больше, чем просто модное направление былых лет. А ведь 17 лет назад это было для него смыслом жизни.

Фото: Изображение Midjourney

Виктории (имя изменено по просьбе героя публикации — прим. ред.) совсем недавно исполнилось 30 лет. В юности она не считала себя неформалкой, но очень хотела найти себе бойфренда эмо. Почему? — для девушки этот вопрос оказался очень сложным.

«В городе жил парень, которого знал весь район. Ведь неформальное движение только зарождалось в маленьком городке. Я поставила цель — стать его девушкой. На тот момент за мной ухаживал „пацан с района“. В какой-то момент, когда он кичился тем, как в очередной раз поколотил беззащитного неформала, я не выдержала и начала защищать его. Все были шокированы этим», — со смущением вспомнила девушка.

Спустя месяц Вика познакомилась с тем самым эмо-кидом, с которым она потом строила отношения несколько лет. Молодые люди расстались и остались друзьями, а первая любовь стала судьбоносной для школьницы.

«Многие отвернулись от меня из-за „понятий“. Даже самые близкие, как мне казалось, товарищи перестали общаться со мной. Зато я обрела настоящих друзей, с которыми общаюсь по сей день», — подчеркнула Виктория.

Девушка считает, что молодежь, которая росла в период популяризации неформальных движений, не понимала до конца философии субкультур. Например, эмо — действительно очень интересное направление, которое имеет свое мировоззрение. Но школьники видели в этом только прикольные наряды и классную музыку, по мнению Виктории.

Фото: Изображение Midjourney

Мария (имя изменено по просьбе героя публикации — прим. ред.) познакомилась со своим мужем в восьмом классе. Ребята учились в разных школах, но их объединяла любовь к субкультурам, в частности к эмо. Однако сейчас у пары есть ребенок, они живут вполне обычной жизнью и внешне не походят на неформалов.

«Я увидела в рекомендациях соцсетей его аватарку и удивилась. В нашем захолустье живет парень, который носит черно-белую арафатку? — да не может быть. Оказалось, может. Он увидел, что я заходила на его страницу и зашел в ответ. Потом поставил мне пятерки на фотографии, я ответила тем же. Потом он предложил дружбу, дальше закрутилось», — поведала девушка.

Пара ездила на рок-фестивали, ходила на тематические мероприятия. Когда молодые люди перешли в старшие классы, их интересы постепенно менялись. Они начали слушать рэп, круг общения стал другим. Затем ребята поступили в университет и начали абсолютно другую жизнь.

«Муж состриг волосы, я стала обувать каблуки. Мы просто стали взрослыми и проживали яркую студенческую жизнь. Теперь мы семья, тусовки сменились спортом и здоровым питанием, вместо клубов посещаем парки с ребенком. Эмо — это этап подростковой жизни, не больше», — считает Мария.
Фото: Изображение Midjourney

Получается, для подавляющего большинства эмо было лишь этапом взросления. Никто из наших собеседников не придерживается тех взглядов, которые были им близки 17 лет назад. Судя по всему, субкультуры — это тренд. Не исключено, что ныне популярное движение квадробинг не несет страшных последствий. Хотя, как считают специалисты, все зависит от ситуации. Иногда стоит обратить внимание на поведение ребенка, чтобы не упустить важных деталей.

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