Дети и пенсионеры в зоне риска: опасная сезонная болезнь активизировалась в Приморье

Posted 19 декабря, 01:28
Published 19 декабря, 01:28
Modified 19 декабря, 01:31
Updated 19 декабря, 01:31
В Приморье зафиксировали увеличение заболевших ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. На прошлой неделе заболеваемость сезонными недугами превысила эпидемический порог на 15,94%.
«Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа не гриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирус, парагрипп и другие вирусы. Зарегистрированы единичные случаи гриппа», — подчеркнули в пресс-службе федеральной службы.
Стоит отметить, что из-за данной тенденции в крае закрылись одна школа и один детский сад. Также частично приостановилась работа в 12 группах дошкольных учреждений и в четырех классах нескольких образовательных организаций.
Роспотребнадзор подготовил карточки с полезной информацией о том, в чем разница между ОРВИ и гриппом, как защитить себя от зимних болезней. Более того, специалисты рассказали, кто находится в зоне риска и чем опасен грипп.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жителям Приморского края обезопасить себя от болезней в холодный период.