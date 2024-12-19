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Posted 19 декабря, 01:28

Published 19 декабря, 01:28

Modified 19 декабря, 01:31

Updated 19 декабря, 01:31

Дети и пенсионеры в зоне риска: опасная сезонная болезнь активизировалась в Приморье

Дети и пенсионеры в зоне риска: опасная сезонная болезнь активизировалась в Приморье

19 декабря 2024, 01:28
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ОРВИ
Простудные заболевания и грипп приобретают эпидемический характер в Приморском крае. Роспотребнадзор призывает население к профилактике сезонных недугов. О чем стоит помнить жителям региона в зимний период? — узнаете в материале.

В Приморье зафиксировали увеличение заболевших ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. На прошлой неделе заболеваемость сезонными недугами превысила эпидемический порог на 15,94%.

«Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа не гриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирус, парагрипп и другие вирусы. Зарегистрированы единичные случаи гриппа», — подчеркнули в пресс-службе федеральной службы.

Стоит отметить, что из-за данной тенденции в крае закрылись одна школа и один детский сад. Также частично приостановилась работа в 12 группах дошкольных учреждений и в четырех классах нескольких образовательных организаций.

Роспотребнадзор подготовил карточки с полезной информацией о том, в чем разница между ОРВИ и гриппом, как защитить себя от зимних болезней. Более того, специалисты рассказали, кто находится в зоне риска и чем опасен грипп.

Фото: Rospotrebnadzor25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жителям Приморского края обезопасить себя от болезней в холодный период.

Эпидемия близко? Что нужно сделать, чтобы не заболеть в Приморье?
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