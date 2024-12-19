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Posted 19 декабря, 09:05

Published 19 декабря, 09:05

Modified 19 декабря, 09:06

Updated 19 декабря, 09:06

ХК Адмирал из Владивостока вошел в «Топ самых прибыльных для болельщиков» в 2024 году

ХК Адмирал из Владивостока вошел в «Топ самых прибыльных для болельщиков» в 2024 году

19 декабря 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney.
В топ-10 «Прибыльных ХК для болельщиков» на пятом месте оказался хоккейный клуб Адмирал из Владивостока, который принес своему фанату свыше 4 млн. рублей. Аналитики OLIMPBET поделились статистикой самых крупных выигрышей за 2024 год в командных видах спорта.

Аналитики выяснили, какие виды спорта чаще остальных приносили деньги зрителям. Почти половину (47%) самых крупных денежных выигрышей в 2024 году болельщикам принесли футбольные матчи, на втором месте по прибыльности спортивных зрелищ оказался хоккей, а на третьем — баскетбол.

Наиболее «выигрышным» хоккейным клубом оказалась Каролина Харрикейнз из США — одна победа этого клуба над Вашингтон Кэпиталс принесла болельщику 6 млн руб. В топ-10 «Прибыльных ХК для болельщиков» отметились также омский Авангард, Металлург, Динамо Москва, Адмирал из Владивостока, Салават Юлаев и Локомотив. Среди зарубежных команд чаще других выигрыши свыше 3 млн руб. приносили своим болельщикам Сиэтл Кракен, Нью-Йорк Рейнджерс и Ванкувер Кэнакс.

Самой «прибыльной» футбольной командой оказался Ростов. В топ-10 футбольных матчей 2024 года с выигрышами свыше 5 млн руб. эта команда отметилась дважды: благодаря победам в матчах с Крыльями Советов и Оренбургом, ростовский клуб принес двум своим болельщикам свыше 13 млн руб. А абсолютным чемпионом по стоимости одной победы для болельщика стал московский ЦСКА — победа над Динамо принесла его фанату 10,3 млн руб.

В топ-10 «Прибыльных ФК для болельщиков» вошли также российские Зенит и Спартак Москва. Среди иностранных команд дважды отметился большими выигрышами для болельщиков английский Астон Вилла, по одному сверх-прибыльному матчу сыграли итальянский Милан, немецкий Штутгарт и французский Марсель.

В топ-10 «Прибыльных баскетбольных клубов» всего один коллектив из России — Зенит, разгромив Локо Кубань, принес выигрыш свыше 3 млн руб. своему болельщику. Дважды в списке «выигрышных» команд фигурирует Орландо Мэджик, а автором самого большого выигрыша для болельщика в 2024 году стал Чикаго Буллс — выигрыш в матче с Нью-Йорк Никс превысил 10,4 млн руб.

МЕТОДОЛОГИЯ

*Анализ данных о победах в пари клиентов OLIMPBET за 2024 год. За основу были взяты матчи в командных видах спорта (футбол, баскетбол, хоккей), которые принесли клиентам БК наибольшие денежные выигрыши. По итогам анализа данных был составлен рейтинг в топ-10 наиболее «Прибыльных клубов» в трех спортивных дисциплинах.

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