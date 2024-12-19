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Posted 19 декабря, 09:38

Published 19 декабря, 09:38

Modified 19 декабря, 10:05

Updated 19 декабря, 10:05

Запрет выхода на лед продлили во Владивостоке

Ходить по тонкому краю запретили во Владивостоке

19 декабря 2024, 09:38
Фото: 1MI.

Запрет выхода на лед продлили во Владивостоке

Сюжет
Лед
Выходить на лед нельзя будет дольше обычного. В администрации Владивостока сообщили, до какой даты будет действовать запрет.

Во Владивостоке продлили срок запрета выхода на лёд из-за теплой зимы.

Внесенные изменения в постановление «О запрете выхода на лед водных объектов, расположенных на территории Владивостокского городского округа, в зимний период 2024–2025 гг.» установили, что запрет будет действовать в открытой части Амурского залива и бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива до 12 января 2025 года.

Исключение составляют водные объекты Углового залива и бухты Песчаной, Мелководной, Новик и Воевода, где запрет продлен до 30 декабря 2024 года. На внутренних водоемах выход на лёд запрещен до 30 декабря, а во время распада льда — с 28 февраля 2025 года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в акватории Владивостока лед встал только в одной бухте.

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#Новости#Общество#Владивосток#Запрет#Приморский край#Лед#Амурский залив#Акватория#Водные объекты#Уссурийский залив
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