Ходить по тонкому краю запретили во Владивостоке

Исключение составляют водные объекты Углового залива и бухты Песчаной, Мелководной, Новик и Воевода, где запрет продлен до 30 декабря 2024 года. На внутренних водоемах выход на лёд запрещен до 30 декабря, а во время распада льда — с 28 февраля 2025 года.