Ходить по тонкому краю запретили во Владивостоке

Posted 19 декабря, 09:38
Published 19 декабря, 09:38
Modified 19 декабря, 10:05
Updated 19 декабря, 10:05
Во Владивостоке продлили срок запрета выхода на лёд из-за теплой зимы.
Внесенные изменения в постановление «О запрете выхода на лед водных объектов, расположенных на территории Владивостокского городского округа, в зимний период 2024–2025 гг.» установили, что запрет будет действовать в открытой части Амурского залива и бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива до 12 января 2025 года.
Исключение составляют водные объекты Углового залива и бухты Песчаной, Мелководной, Новик и Воевода, где запрет продлен до 30 декабря 2024 года. На внутренних водоемах выход на лёд запрещен до 30 декабря, а во время распада льда — с 28 февраля 2025 года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в акватории Владивостока лед встал только в одной бухте.