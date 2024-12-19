Картина дня в Приморье: «ах, у ели», тигр под колесами и прямая линия президента

Posted 19 декабря, 13:36
Published 19 декабря, 13:36
Modified 19 декабря, 13:38
Updated 19 декабря, 13:38
Наглые предприниматели наживаются на жителях Приморья
Правоохранители борются с незаконными «торгашами» во Владивостоке. Но некоторые из них, судя по всему, идут наперекор представителям закона.
Тигр попал под колеса авто в Приморье
Женщина ехала по трассе поздно вечером, когда прямо перед ее авто появился тигр. Хищник погиб от удара.
Важные для Приморья вопросы подняли на прямой линия с Владимиром Путиным
В рамках ежегодной прямой линии (0+) президент России Владимир Путин отметил, что в России уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня.
Также глава государства сообщил, что семейная ипотека будет продолжать действовать во всех регионах России.
Кроме того, многодетным семьям в России будет произведён перерасчет НДФЛ.
Отметим также, что президент Владимир Путин подчеркнул отвагу приморских бойцов, которые активно участвуют в освобождении Курской области. В своем обращении он продемонстрировал копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты, базирующейся во Владивостоке.