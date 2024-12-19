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Posted 19 декабря, 13:36

Published 19 декабря, 13:36

Modified 19 декабря, 13:38

Updated 19 декабря, 13:38

Картина дня в Приморье: «ах, у ели», тигр под колесами и прямая линия президента

Картина дня в Приморье: «ах, у ели», тигр под колесами и прямая линия президента

19 декабря 2024, 13:36
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Наглые предприниматели наживаются на жителях Приморья

Правоохранители борются с незаконными «торгашами» во Владивостоке. Но некоторые из них, судя по всему, идут наперекор представителям закона.

«Ах, у ели злые волки»: горе-предприниматели наглеют во Владивостоке — видео
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Тигр попал под колеса авто в Приморье

Женщина ехала по трассе поздно вечером, когда прямо перед ее авто появился тигр. Хищник погиб от удара.

Амурский тигр пострадал под колесами джипа в Приморском крае
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Важные для Приморья вопросы подняли на прямой линия с Владимиром Путиным

В рамках ежегодной прямой линии (0+) президент России Владимир Путин отметил, что в России уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня.

Также глава государства сообщил, что семейная ипотека будет продолжать действовать во всех регионах России.

Кроме того, многодетным семьям в России будет произведён перерасчет НДФЛ.

Отметим также, что президент Владимир Путин подчеркнул отвагу приморских бойцов, которые активно участвуют в освобождении Курской области. В своем обращении он продемонстрировал копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты, базирующейся во Владивостоке.

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