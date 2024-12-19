«Кто-то сомневался?»: Владивосток — в финале конкурса «Культурная столица России»

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: наш город стал одним из самых сильных участников конкурса, сумел представить себя так, что в итоге вышел в тройку лидеров в народном голосовании. За столицу ДФО отдали голоса более 150 тысяч человек! И не только из Приморского края.