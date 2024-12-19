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Posted 19 декабря, 05:14

Published 19 декабря, 05:14

Modified 19 декабря, 06:43

Updated 19 декабря, 06:43

Владивосток стал финалистом конкурса «Культурная столица России»

«Кто-то сомневался?»: Владивосток — в финале конкурса «Культурная столица России»

19 декабря 2024, 05:14
Фото: vlc.ru.

Владивосток стал финалистом конкурса «Культурная столица России»

Сюжет
Наш Город
Подведены итоги конкурса, какой город России в 2026 году будет носить звание культурной столицы страны. Владивосток вошёл в финал этого соревнования и занял третье место. Лиха беда начало, между прочим.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: наш город стал одним из самых сильных участников конкурса, сумел представить себя так, что в итоге вышел в тройку лидеров в народном голосовании. За столицу ДФО отдали голоса более 150 тысяч человек! И не только из Приморского края.

По итогам конкурсных состязаний дальневосточная столица заняла третье место. Бронза — в таком важном и масштабном соревновании — это солидно и престижно.

В столице России недавно состоялось подведение итогов конкурса, на котором присутствовала команда Владивостока. Председатель оргкомитета конкурса, депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Новичков отметил, что Владивосток представил одну из лучших презентаций на втором этапе конкурса, и искренне похвалил наш города за то, как его поддерживали в народном голосовании.

Теперь в копилке наград в администрации Владивостока есть и диплом финалиста конкурса на звание «Культурной столицы России».

— Владивосток гордится своей разнообразной и многогранной культурной жизнью, уникальным культурным наследием. Высокая оценка конкурсной комиссии, а также огромное число голосов в ходе народного голосования подтверждает, что наш город действительно уникальный, неповторимый и достоин стать Культурной столицей в будущем, — сказала заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний.

В 2025 году звание «Культурная столица России» будет носить Грозный, в 2026-м — Омск. Но ведь впереди еще и 2027-й, например. Верно, земляки? Ведь Владивосток — культурная столица, сомнений нет.

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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский край#Наш Город
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