«Кто-то сомневался?»: Владивосток — в финале конкурса «Культурная столица России»

Posted 19 декабря, 05:14
Published 19 декабря, 05:14
Modified 19 декабря, 06:43
Updated 19 декабря, 06:43
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: наш город стал одним из самых сильных участников конкурса, сумел представить себя так, что в итоге вышел в тройку лидеров в народном голосовании. За столицу ДФО отдали голоса более 150 тысяч человек! И не только из Приморского края.
По итогам конкурсных состязаний дальневосточная столица заняла третье место. Бронза — в таком важном и масштабном соревновании — это солидно и престижно.
В столице России недавно состоялось подведение итогов конкурса, на котором присутствовала команда Владивостока. Председатель оргкомитета конкурса, депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Новичков отметил, что Владивосток представил одну из лучших презентаций на втором этапе конкурса, и искренне похвалил наш города за то, как его поддерживали в народном голосовании.
Теперь в копилке наград в администрации Владивостока есть и диплом финалиста конкурса на звание «Культурной столицы России».
— Владивосток гордится своей разнообразной и многогранной культурной жизнью, уникальным культурным наследием. Высокая оценка конкурсной комиссии, а также огромное число голосов в ходе народного голосования подтверждает, что наш город действительно уникальный, неповторимый и достоин стать Культурной столицей в будущем, — сказала заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний.
В 2025 году звание «Культурная столица России» будет носить Грозный, в 2026-м — Омск. Но ведь впереди еще и 2027-й, например. Верно, земляки? Ведь Владивосток — культурная столица, сомнений нет.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем порадует культурных жителей Владивостока Приморский краевой театр кукол.