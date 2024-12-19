«Лимитов не будет»: дальневосточная ипотека останется доступной для жителей Приморья

Более того, ипотеки являются важным инструментов в жилищном строительстве. Именно поэтому трехпроцентные семейные ипотеки, сельские и дальневосточные ипотеки останутся доступными для россиян. Для сохранения льготного кредитования потребуется несколько десятков миллиардов. Для бюджета это не критично, подметил Владимир Путин.