vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 11:43

Published 19 декабря, 11:43

Modified 19 декабря, 11:45

Updated 19 декабря, 11:45

«Лимитов не будет»: дальневосточная ипотека останется доступной для жителей Приморья

«Лимитов не будет»: дальневосточная ипотека останется доступной для жителей Приморья

19 декабря 2024, 11:43
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным
Во время «Прямого разговора» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным затронули важную тему для приморской молодежи, — льготные ипотеки. Глава государства заявил, что наведет порядок с выдачей займов на приобретение жилья.

Президент РФ высказался о важной теме для многих приморцев. Владимир Путин рассказал о том, что намерен исключить лимиты на выдачу льготных ипотек. Ведь данный вопрос напрямую связан с субсидиями со стороны государства.

Более того, ипотеки являются важным инструментов в жилищном строительстве. Именно поэтому трехпроцентные семейные ипотеки, сельские и дальневосточные ипотеки останутся доступными для россиян. Для сохранения льготного кредитования потребуется несколько десятков миллиардов. Для бюджета это не критично, подметил Владимир Путин.

«Я прошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок. Дальневосточные двухпроцентные ипотеки остаются», — заявил глава государства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин отметил отвагу приморский бойцов в зоне СВО. Он показал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, напомнив о мужестве и героизме солдат.

Путин подчеркнул отвагу приморских бойцов, которые участвуют в освобождении Курска
Узнать подробнее
Читайте также:
С детьми вход разрешён: первый семейный МФЦ открылся в ПриморьеМногодетная мать из Приморья потребовала увеличить жилищный сертификат на 6 миллионовБеспредел на вызове: водителя скорой пытались заставить убрать машину во Владивостоке
#Новости#Общество#Прямая линия с президентом Владимиром Путиным#Владивосток#Ипотека#Дальневосточная ипотека#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика