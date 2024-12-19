«Лимитов не будет»: дальневосточная ипотека останется доступной для жителей Приморья

Posted 19 декабря, 11:43
Published 19 декабря, 11:43
Modified 19 декабря, 11:45
Updated 19 декабря, 11:45
Президент РФ высказался о важной теме для многих приморцев. Владимир Путин рассказал о том, что намерен исключить лимиты на выдачу льготных ипотек. Ведь данный вопрос напрямую связан с субсидиями со стороны государства.
Более того, ипотеки являются важным инструментов в жилищном строительстве. Именно поэтому трехпроцентные семейные ипотеки, сельские и дальневосточные ипотеки останутся доступными для россиян. Для сохранения льготного кредитования потребуется несколько десятков миллиардов. Для бюджета это не критично, подметил Владимир Путин.
«Я прошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок. Дальневосточные двухпроцентные ипотеки остаются», — заявил глава государства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин отметил отвагу приморский бойцов в зоне СВО. Он показал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, напомнив о мужестве и героизме солдат.