Медучреждения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре пополнили автопарк по нацпроекту

Транспортные средства были приобретены благодаря президентской единой субсидии. Всего на их покупку было выделено 24,5 миллиона рублей. Торжественно вручить ключи от новых автомобилей представителям хабаровских поликлиник прибыл министр здравоохранения края Станислав Мальцев. Он проверил машины и поздравил медицинских сотрудников с обновлением: