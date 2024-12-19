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Posted 19 декабря, 09:05

Published 19 декабря, 09:05

Modified 19 декабря, 14:19

Updated 19 декабря, 14:19

Медучреждения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре пополнили автопарк по нацпроекту

Медучреждения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре пополнили автопарк по нацпроекту

19 декабря 2024, 09:05
Фото: Правительство Хабаровского края.
Развитие системы первичной медико-санитарной помощи остается одним из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Для этого приобретается дополнительно новый медицинский транспорт. Сегодня состоялась передача 13 машин в поликлиники Хабаровска и семи — в медорганизации Комсомольска-на-Амуре.

Транспортные средства были приобретены благодаря президентской единой субсидии. Всего на их покупку было выделено 24,5 миллиона рублей. Торжественно вручить ключи от новых автомобилей представителям хабаровских поликлиник прибыл министр здравоохранения края Станислав Мальцев. Он проверил машины и поздравил медицинских сотрудников с обновлением:

— Людям качественная медицинская помощь должна оказываться по месту жительства. Для этого нужно оперативное перемещение врачей и необходимых инструментов. Были получены автомобили, которые будут использоваться в учреждениях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Это как легковой транспорт для доставки врачей из поликлиник к пациентам, так и транспорт с расширенными возможностями для перевозки больных. Данная мера поддержки призвана помочь врачам в работе и жителям в получении необходимой помощи, — сказал министр.

Транспортные средства в работу получили 14 медучреждений Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Новые автомобили отечественного производителя Lada укомплектованы кондиционером, камерой заднего вида, большим монитором и двигателем 106 лошадиных сил.

— Lada хорошо поработали над качеством. У них есть гарантия на три года, весь автомобиль полностью защищен от коррозии. Пятиступенчатая коробка передач делает машину экономичной и проходимой по городу и вне города. Преимуществом является и то, что автомобили собираются у нас, мы поддерживаем отечественного производителя, — рассказал исполнительный директор дилерского центра УАЗ «Восток» Антон Тыщук.

Автомобили уже полностью готовы к работе и из выставочного павильона сразу отправились в медицинские учреждения.

#Хабаровский край
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