Надежды были напрасны: Борис Кубай сделал важное заявление о погоде во Владивостоке

Posted 18 декабря, 23:23
Published 18 декабря, 23:23
Modified 18 декабря, 23:25
Updated 18 декабря, 23:25
Воздушная масса будет оттеснять малоактивные циклоны к югу от города. Получается, атмосферные фронты, в виде небольших осадков, прогнозируются только в северной части региона, — над Владивостоком они будут размываться.
«Поэтому Новый год для столицы округа окажется бесснежным, но с температурными качелями», — отметил Борис Кубай.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трескучие морозы опять нагрянут в Приморский край после незначительного потепления.