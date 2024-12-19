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Posted 18 декабря, 23:23

Published 18 декабря, 23:23

Modified 18 декабря, 23:25

Updated 18 декабря, 23:25

Синоптики рассказали о погоде на Новый год в Приморском крае

Надежды были напрасны: Борис Кубай сделал важное заявление о погоде во Владивостоке

18 декабря 2024, 23:23
Фото: vostokmedia.com.

Синоптики рассказали о погоде на Новый год в Приморском крае

Сюжет
Погода
Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о том, какая погода ждет жителей Владивостока в декабре. К сожалению, краевая столица, вероятнее всего, встретит Новый год без снега.

Воздушная масса будет оттеснять малоактивные циклоны к югу от города. Получается, атмосферные фронты, в виде небольших осадков, прогнозируются только в северной части региона, — над Владивостоком они будут размываться.

«Поэтому Новый год для столицы округа окажется бесснежным, но с температурными качелями», — отметил Борис Кубай.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трескучие морозы опять нагрянут в Приморский край после незначительного потепления.

Нет времени расслабляться: трескучие морозы вернутся в Приморье после потепления
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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Новый год#Борис Кубай#Приморский край#Приморье
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