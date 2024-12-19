Незаконные заборы и торговые киоски массово сносят во Владивостоке

Posted 19 декабря, 05:53
Published 19 декабря, 05:53
Modified 19 декабря, 05:55
Updated 19 декабря, 05:55
Во Владивостоке продолжают сносить незаконные объекты, включая заборы и торговые киоски, сообщили в городской администрации. Муниципальная дорожная служба активно вывозит конструкции с улиц, отправляя их на временное хранение. Мусор и хлам, оставшиеся после демонтажа, направляют на полигон.
На этой неделе под снос попали заборы в районе домов по адресам Нефтеветка, 4 и 7, а также на Луговой, 50. Кроме того, были демонтированы торговые киоски на улицах Терешковой, 21 и Калинина, 55а.
В частности, с Луговой, 50 убирают более 220 метров ограждения, включая незаконно установленный шлагбаум. Работы по демонтажу продолжаются и планируются к завершению в ближайшие дни. На улице Нефтеветка также идут активные работы по устранению самовольно установленных заборов. В районе Терешковой был демонтирован киоск, а на Калинина — павильон с фаст-фудом.
Горожан призывают сообщать о незаконных постройках и самовольных захватах земли, чтобы обеспечить чистоту и порядок в общественных пространствах Владивостока. Снос продолжается во всех районах города. Власти серьезно подходят к решению проблемы незаконного строительства.
С начала года во Владивостоке вывезли более 600 незаконных гаражей, контейнеров и торговых объектов. Кроме того, специалисты убрали свыше 2 700 погонных метров различных ограждений и более 250 рекламных конструкций, сообщили в администрации города. Снос незаконных объектов стал регулярной практикой в городе, что подтверждает стремление поддерживать порядок и безопасность на улицах.