Незаконные заборы и торговые киоски массово сносят во Владивостоке

С начала года во Владивостоке вывезли более 600 незаконных гаражей, контейнеров и торговых объектов. Кроме того, специалисты убрали свыше 2 700 погонных метров различных ограждений и более 250 рекламных конструкций, сообщили в администрации города. Снос незаконных объектов стал регулярной практикой в городе, что подтверждает стремление поддерживать порядок и безопасность на улицах.