«Ни пройти, ни проехать»: предновогодняя суета отражается на движении во Владивостоке

К слову, порой спрос на главный новогодний атрибут негативно отражается на дорожном движении. Например, в пригороде Владивостока образовалось столпотворение около торгового центра. Всему виной автомобилисты, которые запарковали проезжую часть. Водители заполонили дорогу, судя по видео, из-за интереса к хвойным деревьям.