«Ни пройти, ни проехать»: предновогодняя суета отражается на движении во Владивостоке

Posted 19 декабря, 11:02
Published 19 декабря, 11:02
Modified 19 декабря, 11:04
Updated 19 декабря, 11:04
Дальневосточная столица активно готовится к Новому году. Улицы города становятся краше, жители муниципалитета тоже серьезно подходят к главному празднику года. Некоторые занимаются поисками искусственных елок, а кто-то планирует приобрести настоящую красотку из леса.
К слову, порой спрос на главный новогодний атрибут негативно отражается на дорожном движении. Например, в пригороде Владивостока образовалось столпотворение около торгового центра. Всему виной автомобилисты, которые запарковали проезжую часть. Водители заполонили дорогу, судя по видео, из-за интереса к хвойным деревьям.
«На повороте простаивает по несколько машин, потому что тяжело разъехаться по одной полосе», — отметила девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правоохранители занимаются поиском продавцов елок, которые незаконно торгуют растениями во Владивостоке. Некоторые из них решаются на повторное нарушение закона.