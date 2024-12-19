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Posted 19 декабря, 11:02

Published 19 декабря, 11:02

Modified 19 декабря, 11:04

Updated 19 декабря, 11:04

Автомобилисты страдают из-за пробок около елочных базаров в Приморье

«Ни пройти, ни проехать»: предновогодняя суета отражается на движении во Владивостоке

19 декабря 2024, 11:02
Фото: vostokmedia.com.

Автомобилисты страдают из-за пробок около елочных базаров в Приморье

Сюжет
Закон
Продавцы елок в очередной раз стали объектом недовольства среди жителей Приморского края. На сей раз из-за ажиотажа на торговой точке собралась пробка.

Дальневосточная столица активно готовится к Новому году. Улицы города становятся краше, жители муниципалитета тоже серьезно подходят к главному празднику года. Некоторые занимаются поисками искусственных елок, а кто-то планирует приобрести настоящую красотку из леса.

К слову, порой спрос на главный новогодний атрибут негативно отражается на дорожном движении. Например, в пригороде Владивостока образовалось столпотворение около торгового центра. Всему виной автомобилисты, которые запарковали проезжую часть. Водители заполонили дорогу, судя по видео, из-за интереса к хвойным деревьям.

«На повороте простаивает по несколько машин, потому что тяжело разъехаться по одной полосе», — отметила девушка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правоохранители занимаются поиском продавцов елок, которые незаконно торгуют растениями во Владивостоке. Некоторые из них решаются на повторное нарушение закона.

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