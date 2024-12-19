Новогоднее настроение или опасность на колесах? Ослепляющие авто заметили в Приморье

Posted 19 декабря, 03:22
Published 19 декабря, 03:22
Modified 19 декабря, 05:09
Updated 19 декабря, 05:09
В преддверии Нового года жители Владивостока активно украшают свои автомобили, создавая праздничную атмосферу на улицах города. Одним из таких украшенных автомобилей стала машинка, замеченная на Светланской.
Это не единственный пример новогоднего настроения на колесах — по всему городу можно встретить другие украшенные автомобили, которые распространяют радость и праздничный дух среди горожан. Мини-джип в гирляндах заметили в городе однажды вечером.
Эта традиция уже стала неотъемлемой частью новогодних праздников во Владивостоке. При этом водителям важно быть осторожными: некоторые украшения могут сыграть злую шутку.
Гирлянды и мишура не должны мешать обзору через окна, загораживать зеркала заднего вида или фары, сообщают инспекторы Госавтоинспекции. Кроме того, украшения не должны нарушать требования к световым приборам автомобиля.
За несоответствие требованиям ГАИ автомобилистам могут грозить штрафы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ждёт Владивосток в преддверии Нового года.