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Posted 19 декабря, 03:22

Published 19 декабря, 03:22

Modified 19 декабря, 05:09

Updated 19 декабря, 05:09

Автомобили, обмотанные гирляндами, колесят по городам Приморского края

Новогоднее настроение или опасность на колесах? Ослепляющие авто заметили в Приморье

19 декабря 2024, 03:22
Фото: 1MI.

Автомобили, обмотанные гирляндами, колесят по городам Приморского края

Сюжет
Безопасность
Новогоднее настроение колесит по Владивостоку. В городе заметили уже несколько украшенных машин. При этом важно понимать, не опасны ли гирлянды и елки на крышах авто?

В преддверии Нового года жители Владивостока активно украшают свои автомобили, создавая праздничную атмосферу на улицах города. Одним из таких украшенных автомобилей стала машинка, замеченная на Светланской.

Фото: takuzinatra

Это не единственный пример новогоднего настроения на колесах — по всему городу можно встретить другие украшенные автомобили, которые распространяют радость и праздничный дух среди горожан. Мини-джип в гирляндах заметили в городе однажды вечером.

Фото: gorod_vl

Эта традиция уже стала неотъемлемой частью новогодних праздников во Владивостоке. При этом водителям важно быть осторожными: некоторые украшения могут сыграть злую шутку.

Гирлянды и мишура не должны мешать обзору через окна, загораживать зеркала заднего вида или фары, сообщают инспекторы Госавтоинспекции. Кроме того, украшения не должны нарушать требования к световым приборам автомобиля.

За несоответствие требованиям ГАИ автомобилистам могут грозить штрафы.

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#Новости#Общество#Безопасность#Владивосток#Новый год#Штрафы#Автомобили#Машины#Приморский край#Госавтоинспекция#Украшения
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