Остался один день: идеальный участок для бизнеса продается во Владивостоке

24 декабря 2024 года решится судьба нежилого здания, которое находится по адресу: Владивосток, Воропаева, дом №33, строение 2. Недвижимость найдет своего нового владельца на торгах на электронной площадке. В мэрии дальневосточной столицы подчеркнули, что сегодня, 19 декабря, завершается прием заявок на участие в аукционе.