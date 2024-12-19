Остался один день: идеальный участок для бизнеса продается во Владивостоке

Posted 19 декабря, 00:47
Published 19 декабря, 00:47
Modified 19 декабря, 00:49
Updated 19 декабря, 00:49
24 декабря 2024 года решится судьба нежилого здания, которое находится по адресу: Владивосток, Воропаева, дом №33, строение 2. Недвижимость найдет своего нового владельца на торгах на электронной площадке. В мэрии дальневосточной столицы подчеркнули, что сегодня, 19 декабря, завершается прием заявок на участие в аукционе.
Площадь недвижимого имущества составляет 701,2 квадратных метров. Вместе с ним продается земельный участок, площадь которого 8 339 квадратных метров. Начальная цена торгов составляет 79 758 000 рублей.
К слову, данная постройка находится в идеальном месте для бизнеса. Участок построен в густозаселенном районе с развитой инфраструктурой. Более того, здание удачно расположилось в зоне делового и коммерческого значения.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте городской администрации. Пресс-служба мэрии опубликовала данные об объекте, а также все соответствующие документы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что шаморовский берег преобразится во Владивостоке. Строители уже снесли старые заведения общественного питания. Теперь популярнейший пляж дальневосточной столицы превратится в современную локацию для отдыха горожан и гостей муниципалитета.