Президент ТПП РФ Сергей Катырин подвел экономические итоги года

По мнению президента Торгово-промышленной палаты России, существуют значительные проблемы в отношении малого бизнеса, особенно микропредприятий, к самозанятым лицам. Более 70% самозанятых считают, что их бизнес подвергается угрозе уничтожения. Это особенно заметно в индустрии красоты, где они трудятся на одном рынке, но сталкиваются с совершенно разными условиями работы. Самозанятые не подлежат проверкам и не обязаны вести отчетность, в то время как предприниматели и представители микробизнеса должны заполнять множество журналов — в некоторых случаях их может быть более 20, как, например, в парикмахерских. Собственники бизнеса не просят об ограничениях, они требуют создания равных условий для всех, чтобы избежать излишней бюрократии.