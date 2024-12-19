Президент ТПП РФ Сергей Катырин подвел экономические итоги года

Posted 19 декабря, 09:24
Published 19 декабря, 09:24
Modified 19 декабря, 09:25
Updated 19 декабря, 09:25
Катырин отметил, что нынешний год завершается с ростом валового внутреннего продукта на 3,6%. При этом он добавил, что в прошлом году были достигнуты значительные успехи в промышленности (4,5%), обрабатывающей отрасли (8,1%) и особенно в машиностроении, где рост составил 20%. Однако, по его словам, существуют и определенные трудности, такие как нехватка кадров и финансовых ресурсов. В таких условиях становится крайне сложно не только запускать новые инвестиционные проекты, но и завершать уже текущие, что затрагивает бизнес всех форм и размеров.
Глава ТПП России указал, что сейчас необходимо принятие мер на уровне государства. В первую очередь требуется гибкость политики Центрального банка, которая обеспечит реализацию ранее начатых проектов на тех условиях, которые были согласованы в прошлом.
Катырин также прокомментировал вопрос о необходимости возвращения определённых компаний на российский рынок. По его мнению, если это и произойдет, то акцент должен быть сделан на высокие технологии. Он подчеркнул, что россияне действительно стремятся к технологической независимости, но есть направления, в которых добиться поставленных целей пока достаточно сложно, такие как электроника и несколько других отраслей.
Он добавил, что возврат компаний возможен, но только в том случае, если соответствующая ниша еще не занята другими игроками.
Когда Катырину задали вопрос о том, что тревожит российских предпринимателей в настоящее время, он отметил, что это теневая экономика, включая компании, уклоняющиеся от уплаты налогов, выплачивающие зарплаты в конвертах, а также предприятия, импортирующие товары из Китая и выдающие их за продукцию отечественного производства. Он сообщил, что 44% опрошенных предпринимателей выделили проблему теневой экономики как наиболее актуальную.
По мнению президента Торгово-промышленной палаты России, существуют значительные проблемы в отношении малого бизнеса, особенно микропредприятий, к самозанятым лицам. Более 70% самозанятых считают, что их бизнес подвергается угрозе уничтожения. Это особенно заметно в индустрии красоты, где они трудятся на одном рынке, но сталкиваются с совершенно разными условиями работы. Самозанятые не подлежат проверкам и не обязаны вести отчетность, в то время как предприниматели и представители микробизнеса должны заполнять множество журналов — в некоторых случаях их может быть более 20, как, например, в парикмахерских. Собственники бизнеса не просят об ограничениях, они требуют создания равных условий для всех, чтобы избежать излишней бюрократии.
Также стоит отметить, что в 2025 году в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства будет предусмотрена часть, связанная с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». Катырин ответил на вопрос о том, как эти изменения повлияют на государственную поддержку бизнеса.
Он отметил, что, конечно, в текущих условиях не будет таких возможностей, как раньше. Будущие цифры будут более ограниченными и направлены на поддержку малого предпринимательства. При сокращении возможностей необходимо четко определить, кому будут направлены эти ресурсы. У бизнеса остается немало вопросов касательно амнистии.
Тем не менее существует ряд вопросов: как оценить развитие своего бизнеса и открытие новых направлений? Это дробление или нет? Следует ли идти в налоговую и заявить о своем желании получить амнистию или бизнес полностью вписывается в требования? По мнению Катырина, выразить дробление в точных цифрах и четких терминах математически трудно, тем не менее важно каким-то образом создать возможность самостоятельной оценки для тех, кто на это рассчитывает.
Следующий аспект, который он затронул, касался налога на добавленную стоимость (НДС).
«По природе своей он может возникнуть, когда эту стоимость создали. Вам заплатили аванс, вы еще ничего не создали, а с вас уже деньги взяли. Не очень правильно, наверное, да? И мы не один раз предлагали отменить авансовые платежи. У нас и так денег не очень много у предпринимателей. В малом бизнесе тем более. Но пока, к сожалению, этот вопрос не решается. Но мне кажется, в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, было бы правильно предприятиям в этой части помочь», — сказал он.
Также Катырин подвел итоги председательства России в БРИКС, где он возглавил Деловой совет.
По его мнению, этот период был сложным. Во-первых, число стран в БРИКС увеличилось на пять. Он также подчеркнул все плюсы данного объединения, так как прежде всего везде действует принцип консенсуса. Это означает, что пока не будет достигнуто согласие по какому-либо вопросу, решение не может быть принято. Это, конечно, вызывает интерес, так как страны ощущают себя равными тем, кто с ними обсуждает общие вызовы.
Катырин отметил необходимость разработки финансовой структуры БРИКС, которая позволила бы осуществлять расчеты без внешнего контроля. Должна существовать платформа для взаимных инвестиций, на которой можно изучать предлагаемые проекты и участвовать в инвестициях. В рамках финансовой темы также необходимо создание рейтингового агентства.
Глава ТПП РФ отметил, что крайне важно, чтобы в рамках БРИКС существовали объективные рейтинги. Это касается не только стран, но и банков, а также компаний.
Помимо этого, он обозначил другую проблему — транспортную и логистическую связь. Он рассказал о создании рабочей группы, которая будет заниматься вопросами транспортно-логистической интеграции, особенно в рамках коридора «Север — Юг».
Еще он добавил, что нельзя игнорировать цифровизацию и искусственный интеллект. Однако, по его мнению, многое зависит от этих технологий и их воздействия на критически важные сферы — энергетические системы, безопасность государства, ядерную безопасность и прочее. Если искусственный интеллект получит контроль над чем-либо, это может привести к глобальным катастрофам, затрагивающим не только одну страну, но и весь мир.
«И в этом направлении надо тоже договариваться о правилах игры, как это все будет», — сказал Катырин.
Катырин, кроме того, подытожил результаты торгово-экономического сотрудничества России в 2024 году.
По его словам, из почти 750 миллиардов долларов общего оборота 51% приходится на страны Азии. В совокупности на дружественные государства приходится около 88%. На Европу выделяется лишь 3%, и по итогам 2024 года этот показатель существенно сократится.
«Это же растущие рынки, никто ведь не идет на стагнирующие рынки», — сказал глава ТПП РФ.