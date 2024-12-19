Приморье на высоте: Артем вошел в семерку лучших по качеству жизни городов в России

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон стал «Мэром года». В рамках премии Российской ассоциации по связям с общественностью глава муниципалитета получил высшие баллы не только от экспертов, но и от жителей.