Приморье на высоте: Артем вошел в семерку лучших по качеству жизни городов в России

Posted 19 декабря, 03:24
Published 19 декабря, 03:24
Modified 19 декабря, 04:29
Updated 19 декабря, 04:29
Артем вошел в семерку городов с лучшей динамикой качества жизни, сообщает пресс-служба регионального правительства. Государственная корпорация ВЭБ.РФ оценила развитие инфраструктуры в 250 городах страны. Российские семьи оценивали населенные пункты по 317 критериям.
В 2024 году власти Артема держали курс на повышение комфорта. На сегодняшний день 95% горожан проживают в шаговой доступности от дошкольных учреждений.
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин подчеркнул, что в стране отмечаются положительные результаты по 11 ключевым группам показателей качества жизни в городах.
«В динамике мы видим эффекты и от масштабных правительственных программ, и от проектов с участием бизнеса, в том числе в результате реализации государственно-частного партнерства», — подчеркнул Андрей Самохин.
Таким образом, в 2024 году лучшими городами по данным критериям стали Артем, Казань, Магас, Нижневартовск, Тверь, Тобольск и Черноголовка.
Стоит отметить, что Артем входит в шестерку городов Приморья, где успешно реализуются мастер-планы. В ближайшем будущем в муниципалитете появится масштабный складской комплекс. Также населенный пункт воплощает в жизнь амбициозные проекты ТОР «Приморье».
Эксперты отмечают, что успехи Артема — это результат грамотного управления и консолидации усилий муниципальной команды, созданной под руководством Олега Кожемяко. Такой подход помогает городу участвовать в национальных проектах и укреплять социальную инфраструктуру.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон стал «Мэром года». В рамках премии Российской ассоциации по связям с общественностью глава муниципалитета получил высшие баллы не только от экспертов, но и от жителей.